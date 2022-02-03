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Iron Man, Marvel evrenine geri dönecek mi?
Iron Man, Marvel evrenine geri dönecek mi?
‘Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok’un senaristleri, Marvel'ın Iron Man'i yeniden Marvel Sinematik Evreni'ne dahil etmesi gibi bir fikri olmadığını söyledi. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T16:06+0300
2022-02-03T16:11+0300
iron man
yaşam
robert downey jr
marvel
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2021 yılının en çok izlenen filmi olan ‘Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok’un senaristleri Chris McKenna ve Erik Sommers katıldıkları bir podcastte, Marvel stüdyolarının oyuncu Robert Downey Jr.'ın canlandırdığı Iron Man/Tony Stark karakterini geri getirmeye yönelik bir planının olmadığını açıkladı.Beyazperde'nin aktardığına göre, Tom Holland'lı Örümcek Adam serisi, diğer Örümcek Adam filmlerindeki hikâyeyi yinelemese de filmde yer alan Tony Stark karakteri, Tom Holland'ın Örümcek Adam'ı için bir nevi Ben Amca olarak değerlendirildi. Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok’un senaristleri de Iron Man'i bir kenara bırakıp ilerleme çabaları hakkında konuştu.'Tony Stark'ın kendisinin hikâyenin merkezinde yer almasına gerek yok'Marvel'ın Iron Man'i yeniden Marvel Sinematik Evreni'ne dahil etmesi gibi bir fikri olmadığını belirten senaristler, "Dürüst olmak gerekirse, en azından bizim deneyimimizde, Marvel bunun umutsuz bir girişim olduğunu düşünüyor. Sürekli olarak Iron Man'i çağrıştırmak istemiyorlar. Tony'nin varlığı Marvel Sinematik Evrenin'de hep hissedilecek ama bunun için Tony Stark'ın kendisinin hikâyenin merkezinde yer almasına gerek yok" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20190927/steve-jobs-disney-ceosunu-arayip-iron-man-2nin-berbat-oldugunu-soylemis-1040274187.html
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iron man, robert downey jr, marvel

Iron Man, Marvel evrenine geri dönecek mi?

16:06 03.02.2022 (güncellendi: 16:11 03.02.2022)
© MarvelIron Man, Robert Downey Jr
Iron Man, Robert Downey Jr - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© Marvel
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‘Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok’un senaristleri, Marvel'ın Iron Man'i yeniden Marvel Sinematik Evreni'ne dahil etmesi gibi bir fikri olmadığını söyledi.
2021 yılının en çok izlenen filmi olan ‘Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok’un senaristleri Chris McKenna ve Erik Sommers katıldıkları bir podcastte, Marvel stüdyolarının oyuncu Robert Downey Jr.'ın canlandırdığı Iron Man/Tony Stark karakterini geri getirmeye yönelik bir planının olmadığını açıkladı.
Beyazperde'nin aktardığına göre, Tom Holland'lı Örümcek Adam serisi, diğer Örümcek Adam filmlerindeki hikâyeyi yinelemese de filmde yer alan Tony Stark karakteri, Tom Holland'ın Örümcek Adam'ı için bir nevi Ben Amca olarak değerlendirildi. Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok’un senaristleri de Iron Man'i bir kenara bırakıp ilerleme çabaları hakkında konuştu.

'Tony Stark'ın kendisinin hikâyenin merkezinde yer almasına gerek yok'

Marvel'ın Iron Man'i yeniden Marvel Sinematik Evreni'ne dahil etmesi gibi bir fikri olmadığını belirten senaristler, "Dürüst olmak gerekirse, en azından bizim deneyimimizde, Marvel bunun umutsuz bir girişim olduğunu düşünüyor. Sürekli olarak Iron Man'i çağrıştırmak istemiyorlar. Tony'nin varlığı Marvel Sinematik Evrenin'de hep hissedilecek ama bunun için Tony Stark'ın kendisinin hikâyenin merkezinde yer almasına gerek yok" ifadelerini kullandı.
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