https://tr.sputniknews.com/20220203/iron-man-marvel-evrenine-geri-donecek-mi-1053434118.html

Iron Man, Marvel evrenine geri dönecek mi?

Iron Man, Marvel evrenine geri dönecek mi?

‘Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok’un senaristleri, Marvel'ın Iron Man'i yeniden Marvel Sinematik Evreni'ne dahil etmesi gibi bir fikri olmadığını söyledi. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T16:06+0300

2022-02-03T16:06+0300

2022-02-03T16:11+0300

iron man

yaşam

robert downey jr

marvel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053434033_0:0:727:409_1920x0_80_0_0_6b10c1e219c229c5b3b0cd136812f83b.jpg

2021 yılının en çok izlenen filmi olan ‘Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok’un senaristleri Chris McKenna ve Erik Sommers katıldıkları bir podcastte, Marvel stüdyolarının oyuncu Robert Downey Jr.'ın canlandırdığı Iron Man/Tony Stark karakterini geri getirmeye yönelik bir planının olmadığını açıkladı.Beyazperde'nin aktardığına göre, Tom Holland'lı Örümcek Adam serisi, diğer Örümcek Adam filmlerindeki hikâyeyi yinelemese de filmde yer alan Tony Stark karakteri, Tom Holland'ın Örümcek Adam'ı için bir nevi Ben Amca olarak değerlendirildi. Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok’un senaristleri de Iron Man'i bir kenara bırakıp ilerleme çabaları hakkında konuştu.'Tony Stark'ın kendisinin hikâyenin merkezinde yer almasına gerek yok'Marvel'ın Iron Man'i yeniden Marvel Sinematik Evreni'ne dahil etmesi gibi bir fikri olmadığını belirten senaristler, "Dürüst olmak gerekirse, en azından bizim deneyimimizde, Marvel bunun umutsuz bir girişim olduğunu düşünüyor. Sürekli olarak Iron Man'i çağrıştırmak istemiyorlar. Tony'nin varlığı Marvel Sinematik Evrenin'de hep hissedilecek ama bunun için Tony Stark'ın kendisinin hikâyenin merkezinde yer almasına gerek yok" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20190927/steve-jobs-disney-ceosunu-arayip-iron-man-2nin-berbat-oldugunu-soylemis-1040274187.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iron man, robert downey jr, marvel