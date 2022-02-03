Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220203/israil-ve-bahreyn-savunma-mutabakat-muhtirasi-imzaladi-1053446130.html
İsrail ve Bahreyn savunma mutabakat muhtırası imzaladı
İsrail ve Bahreyn savunma mutabakat muhtırası imzaladı
İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın Bahreyn ziyaretinde savunma alanında mutabakat muhtırası imzalandı. Muhtıranın istihbarat, askeri eğitim ve işbirliğini... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T21:35+0300
2022-02-03T21:34+0300
türkiye
israil
bahreyn
benny gantz
hamad bin isa el halife
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053445986_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_994da9633dba01beb8c26ab360f2a7a9.jpg
İsrail ile Bahreyn arasında savunma alanında mutabakat muhtırası imzalandı.İsrail Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Bahreyn'deki temaslarının ikinci gününde, mevkidaşı General Abdullah bin Hassan en-Nuaymi ile savunma alanında mutabakat muhtırası imzaladı.Başkent Manama'daki Bahreyn Savunma Kuvvetleri Karargahında imzalanan muhtıranın, istihbarat, askeri eğitim ve iş birliği ile endüstriyel işbirlikleri gibi alanları kapsayacağı belirtildi.Muhtırayla, iki ülke arasında Eylül 2020'de imzalanan İlişkileri Normalleştirme Anlaşması'nın ardından İsrail ve Bahreyn'in savunma alandaki ilişkilerinin de resmileştirildiği kaydedildi.Açıklamada, “Bakan Gantz, gelecekteki iş birliğinin, her iki ülkenin savunma kuvvetlerini güçlendireceğini, bölgede ortaya çıkan tehditlere, teknolojik ve askeri olarak güçlenmeye devam eden terör grupları karşısında bölgesel güvenlik ve istikrara katkıda bulunacağını öngördüğünü belirtti” ifadelerine yer verildi.Gantz, Bahreyn Kralı İsa el Halife ile görüştüÖte yandan açıklamaya göre, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa el Halife, ülkesini ziyaret eden Gantz'ı başkent Manama'daki Kraliyet Sarayı'nda kabul etti.Görüşmede Gantz'ın, Bahreyn Kralı'na, İsrail ile Bahreyn arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine verdiği destekten ötürü memnuniyetini ileterek, imzalanan mutabakat muhtırasının büyük başarısını vurguladığı aktarıldı.
türkiye
israil
bahreyn
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053445986_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_71111e3a7fef8a1477a92ad224344bfc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, bahreyn, benny gantz, hamad bin isa el halife

İsrail ve Bahreyn savunma mutabakat muhtırası imzaladı

21:35 03.02.2022
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz (sağda), Bahreyn'deki temaslarının ikinci gününde, Bahreynli mevkidaşı General Abdullah bin Hassan en-Nuaymi (solda) ile savunma alanında mutabakat muhtırası imzaladı.
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz (sağda), Bahreyn'deki temaslarının ikinci gününde, Bahreynli mevkidaşı General Abdullah bin Hassan en-Nuaymi (solda) ile savunma alanında mutabakat muhtırası imzaladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
Abone ol
İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın Bahreyn ziyaretinde savunma alanında mutabakat muhtırası imzalandı. Muhtıranın istihbarat, askeri eğitim ve işbirliğini kapsadığı belirtildi.
İsrail ile Bahreyn arasında savunma alanında mutabakat muhtırası imzalandı.
İsrail Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Bahreyn'deki temaslarının ikinci gününde, mevkidaşı General Abdullah bin Hassan en-Nuaymi ile savunma alanında mutabakat muhtırası imzaladı.
Başkent Manama'daki Bahreyn Savunma Kuvvetleri Karargahında imzalanan muhtıranın, istihbarat, askeri eğitim ve iş birliği ile endüstriyel işbirlikleri gibi alanları kapsayacağı belirtildi.
Muhtırayla, iki ülke arasında Eylül 2020'de imzalanan İlişkileri Normalleştirme Anlaşması'nın ardından İsrail ve Bahreyn'in savunma alandaki ilişkilerinin de resmileştirildiği kaydedildi.
Açıklamada, “Bakan Gantz, gelecekteki iş birliğinin, her iki ülkenin savunma kuvvetlerini güçlendireceğini, bölgede ortaya çıkan tehditlere, teknolojik ve askeri olarak güçlenmeye devam eden terör grupları karşısında bölgesel güvenlik ve istikrara katkıda bulunacağını öngördüğünü belirtti” ifadelerine yer verildi.

Gantz, Bahreyn Kralı İsa el Halife ile görüştü

Öte yandan açıklamaya göre, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa el Halife, ülkesini ziyaret eden Gantz'ı başkent Manama'daki Kraliyet Sarayı'nda kabul etti.
Görüşmede Gantz'ın, Bahreyn Kralı'na, İsrail ile Bahreyn arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine verdiği destekten ötürü memnuniyetini ileterek, imzalanan mutabakat muhtırasının büyük başarısını vurguladığı aktarıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce