https://tr.sputniknews.com/20220203/israil-ve-bahreyn-savunma-mutabakat-muhtirasi-imzaladi-1053446130.html

İsrail ve Bahreyn savunma mutabakat muhtırası imzaladı

İsrail ve Bahreyn savunma mutabakat muhtırası imzaladı

İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın Bahreyn ziyaretinde savunma alanında mutabakat muhtırası imzalandı. Muhtıranın istihbarat, askeri eğitim ve işbirliğini... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T21:35+0300

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türkiye

israil

bahreyn

benny gantz

hamad bin isa el halife

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İsrail ile Bahreyn arasında savunma alanında mutabakat muhtırası imzalandı.İsrail Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Bahreyn'deki temaslarının ikinci gününde, mevkidaşı General Abdullah bin Hassan en-Nuaymi ile savunma alanında mutabakat muhtırası imzaladı.Başkent Manama'daki Bahreyn Savunma Kuvvetleri Karargahında imzalanan muhtıranın, istihbarat, askeri eğitim ve iş birliği ile endüstriyel işbirlikleri gibi alanları kapsayacağı belirtildi.Muhtırayla, iki ülke arasında Eylül 2020'de imzalanan İlişkileri Normalleştirme Anlaşması'nın ardından İsrail ve Bahreyn'in savunma alandaki ilişkilerinin de resmileştirildiği kaydedildi.Açıklamada, “Bakan Gantz, gelecekteki iş birliğinin, her iki ülkenin savunma kuvvetlerini güçlendireceğini, bölgede ortaya çıkan tehditlere, teknolojik ve askeri olarak güçlenmeye devam eden terör grupları karşısında bölgesel güvenlik ve istikrara katkıda bulunacağını öngördüğünü belirtti” ifadelerine yer verildi.Gantz, Bahreyn Kralı İsa el Halife ile görüştüÖte yandan açıklamaya göre, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa el Halife, ülkesini ziyaret eden Gantz'ı başkent Manama'daki Kraliyet Sarayı'nda kabul etti.Görüşmede Gantz'ın, Bahreyn Kralı'na, İsrail ile Bahreyn arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine verdiği destekten ötürü memnuniyetini ileterek, imzalanan mutabakat muhtırasının büyük başarısını vurguladığı aktarıldı.

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israil, bahreyn, benny gantz, hamad bin isa el halife