https://tr.sputniknews.com/20220203/johnson-rusyanin-ukraynaya-saldirmasi-durumunda-yaptirimlar-otomatik-olarak-yururluge-girecek-1053447324.html

Johnson: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda yaptırımlar otomatik olarak yürürlüğe girecek

Johnson: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda yaptırımlar otomatik olarak yürürlüğe girecek

İngiltere Başbakanı Johnson, Londra'nın Rusya'ya yönelik yaptırım paketinin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde otomatik olarak yürürlüğe gireceğini... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T22:07+0300

2022-02-03T22:07+0300

2022-02-03T22:07+0300

ukrayna krizi

ingiltere

rusya

yaptırım

ukrayna

boris johnson

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna ihtilafına ilişkin açıklamada bulunarak Rusya'ya yönelik yaptırım tehditlerini yineledi.Sky News'e demeç veren Johnson, Londra'da Rusya'ya karşı hazırlanan yaptırımların Ukrayna'ya komşusundan bir saldırı olması durumunda otomatik olarak uygulamaya koyulacağı uyarısında bulundu.Yaptırımlar yürürlüğe girmeden hiçbir istişare yapılmayacağını kaydeden Johnson, Londra'nın özel kişilere ve stratejik Rus şirketlerine yaptırım uygulamasına dayanak teşkil edecek yasal düzenlemeler hazırladığını belirtti.Johnson, yaptırımların ekonomik nitelikte ve oldukça sert olacağını vurguladı.Önceki gün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile resmi temasları kapsamında başkent Kiev'de bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ortak basın toplantısında "Diğer ülkelerin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna topraklarına girdiği anda yürürlüğe girecek bir yaptırım paketi ve diğer önlemleri de hazırlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.Bu adımın, İngiltere'nin, Rusya karşısında her zaman Ukrayna'yı savunacağının işareti olduğunu savunan Johnson, "Rusya'nın geri adım atması ve bir diplomasi yolu seçmesi hayati önem taşıyor ve bunun hala mümkün olduğuna inanıyorum" demişti.

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ingiltere, rusya, yaptırım, ukrayna, boris johnson