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https://tr.sputniknews.com/20220203/kayseri-malatya-karayolu-arac-ulasimina-kapatildi-1053448928.html
Kayseri-Malatya karayolu araç ulaşımına kapatıldı
Kayseri-Malatya karayolu araç ulaşımına kapatıldı
Kayseri-Malatya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle araç ulaşımına kapatıldı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T23:04+0300
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türkiye
kayseri
malatya
karayolu
olumsuz hava koşulları
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Sivas’ın Gürün ilçesinde akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Kazaların ve mağduriyetlerin önüne geçmek için Kayseri-Malatya karayolu Gürün ilçesinde araç ulaşımına kapatıldı. Yolcu otobüsleri ve diğer araçlar ilçe merkezindeki tesislere çekilerek yolcular misafir edildi. İlçe kaymakamı Halil Yazıcı ilçe merkezinde misafir edilen yolcuları ziyaret etti. Yollarda alınan tedbirleri yerinde denetledi.
türkiye
kayseri
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kayseri, malatya, karayolu, olumsuz hava koşulları

Kayseri-Malatya karayolu araç ulaşımına kapatıldı

23:04 03.02.2022
© İHA / YASİN KAYACI-AW535143Kayseri-Malatya
Kayseri-Malatya - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© İHA / YASİN KAYACI-AW535143
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Kayseri-Malatya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle araç ulaşımına kapatıldı.
Sivas’ın Gürün ilçesinde akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Kazaların ve mağduriyetlerin önüne geçmek için Kayseri-Malatya karayolu Gürün ilçesinde araç ulaşımına kapatıldı. Yolcu otobüsleri ve diğer araçlar ilçe merkezindeki tesislere çekilerek yolcular misafir edildi. İlçe kaymakamı Halil Yazıcı ilçe merkezinde misafir edilen yolcuları ziyaret etti. Yollarda alınan tedbirleri yerinde denetledi.
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