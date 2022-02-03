https://tr.sputniknews.com/20220203/kayseri-malatya-karayolu-arac-ulasimina-kapatildi-1053448928.html

Kayseri-Malatya karayolu araç ulaşımına kapatıldı

Kayseri-Malatya karayolu araç ulaşımına kapatıldı

Kayseri-Malatya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle araç ulaşımına kapatıldı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T23:04+0300

2022-02-03T23:04+0300

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türkiye

kayseri

malatya

karayolu

olumsuz hava koşulları

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Sivas’ın Gürün ilçesinde akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Kazaların ve mağduriyetlerin önüne geçmek için Kayseri-Malatya karayolu Gürün ilçesinde araç ulaşımına kapatıldı. Yolcu otobüsleri ve diğer araçlar ilçe merkezindeki tesislere çekilerek yolcular misafir edildi. İlçe kaymakamı Halil Yazıcı ilçe merkezinde misafir edilen yolcuları ziyaret etti. Yollarda alınan tedbirleri yerinde denetledi.

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kayseri

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kayseri, malatya, karayolu, olumsuz hava koşulları