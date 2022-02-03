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https://tr.sputniknews.com/20220203/kilicdaroglu-tuik-enflasyonu-yuzde-50nin-biraz-altinda-gostermis-nebati-bey-uzulmesin-diye-1053425798.html
Kılıçdaroğlu: TÜİK enflasyonu yüzde 50'nin biraz altında göstermiş, Nebati Bey üzülmesin diye
Kılıçdaroğlu: TÜİK enflasyonu yüzde 50'nin biraz altında göstermiş, Nebati Bey üzülmesin diye
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Bakanı Nureddin Nebati'nin "Enflasyon Nisan ayında tepe olacak yüzde 50'yi göreceğimizi... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T13:09+0300
2022-02-03T13:10+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
enflasyon
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48.7 olarak açıklanan enflasyon için "Yüzde 127 fatura gelmiş ama enflasyona bakıyorsunuz 48-50 civarında gerçeği yansıtmıyor" değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Konseyi Osman Kavala kararına yönelik açıklamasıyla ilgili Kılıçdaroğlu "Bu açıklama Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarına darbe vuran bir açıklamadır. Bizim ülkemizde anayasa yok, hukuk yok, uluslararası sözleşmeleri tanımayız, biz sadece dilediğimiz gibi yönetiriz anlamına geliyor." dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220203/tuik-yillik-enflasyon-yuzde-4569-oldu-1053416297.html
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kemal kılıçdaroğlu, enflasyon

Kılıçdaroğlu: TÜİK enflasyonu yüzde 50'nin biraz altında göstermiş, Nebati Bey üzülmesin diye

13:09 03.02.2022 (güncellendi: 13:10 03.02.2022)
© CHP/ ALP EREN KAYACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© CHP/ ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Bakanı Nureddin Nebati'nin "Enflasyon Nisan ayında tepe olacak yüzde 50'yi göreceğimizi düşünmüyorum" sözleriyle ilgili, "TÜİK onun istediği gibi enflasyonu yüzde 50'nin biraz altında göstermiş, Nebati Bey üzülmesin diye" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48.7 olarak açıklanan enflasyon için "Yüzde 127 fatura gelmiş ama enflasyona bakıyorsunuz 48-50 civarında gerçeği yansıtmıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Konseyi Osman Kavala kararına yönelik açıklamasıyla ilgili Kılıçdaroğlu "Bu açıklama Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarına darbe vuran bir açıklamadır. Bizim ülkemizde anayasa yok, hukuk yok, uluslararası sözleşmeleri tanımayız, biz sadece dilediğimiz gibi yönetiriz anlamına geliyor." dedi.
Tüketici / Alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
EKONOMİ
TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 48.69 oldu
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