Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu

Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu

Geçtiğimiz hafta boyunca (24-30 Ocak) Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde "Archive 81" dizisi, film kategorisinde ise "Babamın Kemanı" zirvede yer aldı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 24-30 Ocak Ocak haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şu şekilde:1. Archive 812. All of Us are Dead (1. Sezon)3. Kulüp (2. Kısım)4. The Witcher (2. Sezon)5. Ozark (4. Sezon)6. Vikings (6. Sezon)7. The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Windo8. La Casa de Papel (5. Sezon)9. Neymar: Kusursuz Kaos10. Ben GeorginaNetflix Türkiye'de en çok izlenen 10 film ise şu şekilde:1. Babamın Kemanı2. The Royal Treatment3. Munich – The Edge of War4. Don't Look Up5. Red Notice6. Recep İvedik 67. Harry Potter ve Felsefe Taşı8. Örümcek Adam: Eve Dönüş9. Aykut Enişte10. Recep İvedik 5

