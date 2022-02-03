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Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu
Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu
Geçtiğimiz hafta boyunca (24-30 Ocak) Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde "Archive 81" dizisi, film kategorisinde ise "Babamın Kemanı" zirvede yer aldı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T12:58+0300
2022-02-03T12:58+0300
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Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 24-30 Ocak Ocak haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şu şekilde:1. Archive 812. All of Us are Dead (1. Sezon)3. Kulüp (2. Kısım)4. The Witcher (2. Sezon)5. Ozark (4. Sezon)6. Vikings (6. Sezon)7. The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Windo8. La Casa de Papel (5. Sezon)9. Neymar: Kusursuz Kaos10. Ben GeorginaNetflix Türkiye'de en çok izlenen 10 film ise şu şekilde:1. Babamın Kemanı2. The Royal Treatment3. Munich – The Edge of War4. Don't Look Up5. Red Notice6. Recep İvedik 67. Harry Potter ve Felsefe Taşı8. Örümcek Adam: Eve Dönüş9. Aykut Enişte10. Recep İvedik 5
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netflix, netflix türkiye, izlenme rakamları, izlenme rekoru
Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu 12:58 03.02.2022 (güncellendi: 13:01 03.02.2022)
Geçtiğimiz hafta boyunca (24-30 Ocak) Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde "Archive 81" dizisi, film kategorisinde ise "Babamın Kemanı" zirvede yer aldı.
Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı.
24-30 Ocak Ocak haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şu şekilde:
2. All of Us are Dead (1. Sezon) 4. The Witcher (2. Sezon) 7. The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Windo 8. La Casa de Papel (5. Sezon) Netflix Türkiye'de en çok izlenen 10 film ise şu şekilde: 3. Munich – The Edge of War 7. Harry Potter ve Felsefe Taşı 8. Örümcek Adam: Eve Dönüş