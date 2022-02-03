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Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu
Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu
Geçtiğimiz hafta boyunca (24-30 Ocak) Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde "Archive 81" dizisi, film kategorisinde ise "Babamın Kemanı" zirvede yer aldı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T12:58+0300
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Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 24-30 Ocak Ocak haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şu şekilde:1. Archive 812. All of Us are Dead (1. Sezon)3. Kulüp (2. Kısım)4. The Witcher (2. Sezon)5. Ozark (4. Sezon)6. Vikings (6. Sezon)7. The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Windo8. La Casa de Papel (5. Sezon)9. Neymar: Kusursuz Kaos10. Ben GeorginaNetflix Türkiye'de en çok izlenen 10 film ise şu şekilde:1. Babamın Kemanı2. The Royal Treatment3. Munich – The Edge of War4. Don't Look Up5. Red Notice6. Recep İvedik 67. Harry Potter ve Felsefe Taşı8. Örümcek Adam: Eve Dönüş9. Aykut Enişte10. Recep İvedik 5
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netflix, netflix türkiye, izlenme rakamları, izlenme rekoru

Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu

12:58 03.02.2022 (güncellendi: 13:01 03.02.2022)
© REUTERS / Dado RuvicNetflix
Netflix - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Geçtiğimiz hafta boyunca (24-30 Ocak) Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde "Archive 81" dizisi, film kategorisinde ise "Babamın Kemanı" zirvede yer aldı.
Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı.
24-30 Ocak Ocak haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şu şekilde:
1. Archive 81
2. All of Us are Dead (1. Sezon)
© Fotoğraf : NetflixAll Of Us Are Dead
All Of Us Are Dead - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
All Of Us Are Dead
© Fotoğraf : Netflix
3. Kulüp (2. Kısım)
© Fotoğraf : InstagramNetflix'te yer alan Kulüp dizisi
Netflix'te yer alan Kulüp dizisi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
Netflix'te yer alan Kulüp dizisi
© Fotoğraf : Instagram
4. The Witcher (2. Sezon)
© Fotoğraf : NetflixThe Witcher
The Witcher - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
The Witcher
© Fotoğraf : Netflix
5. Ozark (4. Sezon)
© Fotoğraf : NetflixOzark
Ozark - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
Ozark
© Fotoğraf : Netflix
6. Vikings (6. Sezon)
7. The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Windo
8. La Casa de Papel (5. Sezon)
© Fotoğraf : NetflixLa Casa De Papel'in 5. sezonunun yayın tarihi belli oldu
La Casa De Papel'in 5. sezonunun yayın tarihi belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
La Casa De Papel'in 5. sezonunun yayın tarihi belli oldu
© Fotoğraf : Netflix
9. Neymar: Kusursuz Kaos
10. Ben Georgina
Netflix Türkiye'de en çok izlenen 10 film ise şu şekilde:
1. Babamın Kemanı
2. The Royal Treatment
3. Munich – The Edge of War
4. Don't Look Up
5. Red Notice
6. Recep İvedik 6
7. Harry Potter ve Felsefe Taşı
8. Örümcek Adam: Eve Dönüş
9. Aykut Enişte
10. Recep İvedik 5
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