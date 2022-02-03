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https://tr.sputniknews.com/20220203/ocakta-en-cok-satilan-otomotiv-markalari-belli-oldu-fiat-ve-renault-markalari-basta-geliyor-1053423287.html
Ocakta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu: Fiat ve Renault markaları başta geliyor
Ocakta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu: Fiat ve Renault markaları başta geliyor
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında ocak ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Ford, Hyundai ve Dacia olurken... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T12:38+0300
2022-02-03T12:38+0300
ekonomi
otomobil
fiat
renault
satış
ford
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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022 yılı ocak ayında bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 12,8 azalarak 38 bin 131 olarak gerçekleşti.Otomobil satışları ise 2022 yılı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 azalarak 29 bin 20 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 8,9 artışla 9 bin 111 seviyesinde kayıtlara geçti.Toplam pazar, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 18.8 büyüdüBu yılın ocak ayında, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 18,8 büyüdü.Otomobil pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 21, hafif ticari araç pazarı da 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,4 büyüme gösterdi.Toplam pazarda Fiat ilk sıradaODD raporundan elde edilen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 6 bin 871 adetle ilk sırayı aldı.Fiat'ı 4 bin 684 satışla Renault ve 4 bin 350 satışla Ford takip etti.Hyundai 3 bin 703 satışla dördüncü ve Dacia 2 bin 748 satışla beşinci sırada yer aldı.Otomobil satışlarında Fiat, Renault ve Hyundai öne çıktıBu yılın ocak ayında, binek otomobil özelinde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 4 bin 304'le Fiat oldu. Bunu 4 bin 46 ile Renault ve 3 bin 670 satışla Hyundai izledi.Dacia, 2 bin 748 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Toyota 1.717 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.Ocakta lüks ve spor otomobil satışıOtomobil satışlarında geçen ay 44 markanın yer aldığı listede, Smart, Jaguar, Ferrari ve DFSK hariç tüm markalardan satış yapıldı.Ocak ayında 1 Bentley, 2 Lamborghini, 3 Aston Martin, 5 Maserati ve 17 Porsche satışı gerçekleştirildi.Hafif ticarinin ilk 5'iHafif ticari araç segmentine bakıldığında 3 bin 567 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 2 bin 567 satışla Fiat ve 638 satışla Renault izledi.
https://tr.sputniknews.com/20220202/oyder-300-bin-liranin-altinda-arac-yok-faiz-yuksek-taksit-az-1053391546.html
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otomobil, fiat, renault, satış, ford

Ocakta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu: Fiat ve Renault markaları başta geliyor

12:38 03.02.2022
© AAOtomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç
Otomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AA
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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında ocak ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Ford, Hyundai ve Dacia olurken, satışlarda yerli üretim yapan markalar öne çıktı.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022 yılı ocak ayında bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 12,8 azalarak 38 bin 131 olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları ise 2022 yılı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 azalarak 29 bin 20 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 8,9 artışla 9 bin 111 seviyesinde kayıtlara geçti.
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Dün, 16:38

Toplam pazar, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 18.8 büyüdü

Bu yılın ocak ayında, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 18,8 büyüdü.
Otomobil pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 21, hafif ticari araç pazarı da 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,4 büyüme gösterdi.

Toplam pazarda Fiat ilk sırada

ODD raporundan elde edilen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 6 bin 871 adetle ilk sırayı aldı.
Fiat'ı 4 bin 684 satışla Renault ve 4 bin 350 satışla Ford takip etti.
Hyundai 3 bin 703 satışla dördüncü ve Dacia 2 bin 748 satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışlarında Fiat, Renault ve Hyundai öne çıktı

Bu yılın ocak ayında, binek otomobil özelinde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 4 bin 304'le Fiat oldu. Bunu 4 bin 46 ile Renault ve 3 bin 670 satışla Hyundai izledi.
Dacia, 2 bin 748 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Toyota 1.717 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Ocakta lüks ve spor otomobil satışı

Otomobil satışlarında geçen ay 44 markanın yer aldığı listede, Smart, Jaguar, Ferrari ve DFSK hariç tüm markalardan satış yapıldı.
Ocak ayında 1 Bentley, 2 Lamborghini, 3 Aston Martin, 5 Maserati ve 17 Porsche satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 3 bin 567 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 2 bin 567 satışla Fiat ve 638 satışla Renault izledi.
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