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Pentagon’a sızmaya çalışan tavuk yakalandı
Pentagon’a sızmaya çalışan tavuk yakalandı
ABD Savunma Bakanlığı’na ait binanın bulunduğu bölgeye sızmaya çalışan bir tavuk yakalandı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T16:01+0300
2022-02-03T16:03+0300
pentagon
tavuk
abd
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Pentagon binasının çevresinde bir tavuğun gezindiğinin görülmesinin ardından bölgeye Arlington Hayvan Refahı Birliği (AWLA) görevlileri çağrıldı. Tavuğun kurtarılmasının ardından AWLA’nın Facebook’tan yapılan açıklamasında, “Sabah saatlerinde bu tavuk, Pentagon’daki güvenlik bölgesinin çevresinde gezinirken (şaka yapmıyoruz) yakalandı, tavuğun alınması için yetkililerimiz çağrıldı” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, tavuk için yeni bir yuva aranacağı kaydedilirken, isim arayışına da girildi. Kullanıcılardan Ballena’s Gallina Casusu, CHOTUS ve Sindirella gibi birçok öneri geldi. Sonunda da Henny Penny isminde karar kılındı. Kamuoyunun dikkatlerini üzerine toplayan Henny Penny, Jimmy Fallon’ın programında da adından söz ettirdi. Fallon, tavuk hakkında bir şarkı dahi söyledi.
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pentagon, tavuk, abd, jimmy fallon

Pentagon’a sızmaya çalışan tavuk yakalandı

16:01 03.02.2022 (güncellendi: 16:03 03.02.2022)
© AAKanatlı - tavuk
Kanatlı - tavuk - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AA
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ABD Savunma Bakanlığı’na ait binanın bulunduğu bölgeye sızmaya çalışan bir tavuk yakalandı.
Pentagon binasının çevresinde bir tavuğun gezindiğinin görülmesinin ardından bölgeye Arlington Hayvan Refahı Birliği (AWLA) görevlileri çağrıldı.
Tavuğun kurtarılmasının ardından AWLA’nın Facebook’tan yapılan açıklamasında, “Sabah saatlerinde bu tavuk, Pentagon’daki güvenlik bölgesinin çevresinde gezinirken (şaka yapmıyoruz) yakalandı, tavuğun alınması için yetkililerimiz çağrıldı” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, tavuk için yeni bir yuva aranacağı kaydedilirken, isim arayışına da girildi. Kullanıcılardan Ballena’s Gallina Casusu, CHOTUS ve Sindirella gibi birçok öneri geldi.
Sonunda da Henny Penny isminde karar kılındı.
Kamuoyunun dikkatlerini üzerine toplayan Henny Penny, Jimmy Fallon’ın programında da adından söz ettirdi. Fallon, tavuk hakkında bir şarkı dahi söyledi.
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