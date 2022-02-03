https://tr.sputniknews.com/20220203/pentagona-sizmaya-calisan-tavuk-yakalandi--1053433866.html

Pentagon’a sızmaya çalışan tavuk yakalandı

Pentagon’a sızmaya çalışan tavuk yakalandı

ABD Savunma Bakanlığı’na ait binanın bulunduğu bölgeye sızmaya çalışan bir tavuk yakalandı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T16:01+0300

2022-02-03T16:01+0300

2022-02-03T16:03+0300

pentagon

tavuk

abd

jimmy fallon

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Pentagon binasının çevresinde bir tavuğun gezindiğinin görülmesinin ardından bölgeye Arlington Hayvan Refahı Birliği (AWLA) görevlileri çağrıldı. Tavuğun kurtarılmasının ardından AWLA’nın Facebook’tan yapılan açıklamasında, “Sabah saatlerinde bu tavuk, Pentagon’daki güvenlik bölgesinin çevresinde gezinirken (şaka yapmıyoruz) yakalandı, tavuğun alınması için yetkililerimiz çağrıldı” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, tavuk için yeni bir yuva aranacağı kaydedilirken, isim arayışına da girildi. Kullanıcılardan Ballena’s Gallina Casusu, CHOTUS ve Sindirella gibi birçok öneri geldi. Sonunda da Henny Penny isminde karar kılındı. Kamuoyunun dikkatlerini üzerine toplayan Henny Penny, Jimmy Fallon’ın programında da adından söz ettirdi. Fallon, tavuk hakkında bir şarkı dahi söyledi.

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pentagon, tavuk, abd, jimmy fallon