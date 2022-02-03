Pentagon’a sızmaya çalışan tavuk yakalandı
16:01 03.02.2022 (güncellendi: 16:03 03.02.2022)
© AAKanatlı - tavuk
© AA
ABD Savunma Bakanlığı’na ait binanın bulunduğu bölgeye sızmaya çalışan bir tavuk yakalandı.
Pentagon binasının çevresinde bir tavuğun gezindiğinin görülmesinin ardından bölgeye Arlington Hayvan Refahı Birliği (AWLA) görevlileri çağrıldı.
Tavuğun kurtarılmasının ardından AWLA’nın Facebook’tan yapılan açıklamasında, “Sabah saatlerinde bu tavuk, Pentagon’daki güvenlik bölgesinin çevresinde gezinirken (şaka yapmıyoruz) yakalandı, tavuğun alınması için yetkililerimiz çağrıldı” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, tavuk için yeni bir yuva aranacağı kaydedilirken, isim arayışına da girildi. Kullanıcılardan Ballena’s Gallina Casusu, CHOTUS ve Sindirella gibi birçok öneri geldi.
Sonunda da Henny Penny isminde karar kılındı.
Our officers have chosen the name Henny Penny for our #pentagonchicken, and she will be going to live at a local animal sanctuary very soon! https://t.co/qQ7kfYkocM pic.twitter.com/31gugYE4tR— AWLArlington, VA (@AWLAArlington) February 1, 2022
Kamuoyunun dikkatlerini üzerine toplayan Henny Penny, Jimmy Fallon’ın programında da adından söz ettirdi. Fallon, tavuk hakkında bir şarkı dahi söyledi.
@jimmyfallon @FallonTonight @nbcwashington Henny Penny is so honored that you wrote a song about her! She loves it…but she has some feeling about the BBQ sauce line as you can see. But she says she’ll overlook that 😉 pic.twitter.com/rSIkWs8vHA— AWLArlington, VA (@AWLAArlington) February 2, 2022