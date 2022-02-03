https://tr.sputniknews.com/20220203/putin-poklonskayayi-rossotrudnicestvo-baskan-yardimciligina-atadi-1053432256.html

Putin, Poklonskaya’yı Rossotrudniçestvo başkan yardımcılığına atadı

Putin, Poklonskaya’yı Rossotrudniçestvo başkan yardımcılığına atadı

Eski Kırım Başsavcısı Poklonskaya, devlet başkanlığı kararnamesi ile Rossotrudniçestvo’ya başkan yardımcısı olarak atandı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T15:25+0300

2022-02-03T15:25+0300

2022-02-03T15:25+0300

dünya

rusya

natalya poklonskaya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102952/78/1029527886_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_06885d2c86745dff53a32f4d77bac964.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Yeşil Burun Adaları Büyükelçiliği görevine getirdiği Natalya Poklonskaya’yı bu görevden alarak Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Başkan Yardımcılığına atadı. İlgili kararname, resmi yasal bilgiler portalında yayınlandı.Kararname metninde, 'Poklonskaya Natalya Vladimirovna'nın Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı Başkan Yardımcısı olarak atanması' ifadeleri yer aldı.Putin, başka bir kararname ile Poklonskaya’yı Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi görevinden aldı.19 Ocak'ta Rusya Dışişleri Bakanlığı, Poklonskaya’nın Yeşil Burun Adaları Büyükelçiliği görevinden kişisel nedenlerle ayrıldığını duyurmuştu. Putin, geçen yılın ekim ayında Poklonskaya'yı, ülkenin Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi olarak atamıştı.Putin ayrıca, Yaroslavl Bölgesi Vali Yardımcısı İlya Balanin’i de Rossotrudniçestvo'ya başkan yardımcısı olarak atadı. Yeni kararname ile Rossotrudniçestvo'da başkan yardımcılarının sayısı 5’ten 6’ya çıkarıldı.Yeni göreviyle ilgili açıklama yapan Poklonskaya, Rossotrudniçestvo'daki önceliğinin özellikle Ukrayna'daki yurttaşların haklarının korunması olacağını belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220120/poklonskaya-kisisel-nedenlerden-dolayi-yesil-burun-adalarina-buyukelci-olarak-gitmeyecek-1052918112.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, natalya poklonskaya