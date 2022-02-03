Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Biden: IŞİD'in yeni lideri öldürüldü
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220203/putin-poklonskayayi-rossotrudnicestvo-baskan-yardimciligina-atadi-1053432256.html
Putin, Poklonskaya’yı Rossotrudniçestvo başkan yardımcılığına atadı
Putin, Poklonskaya’yı Rossotrudniçestvo başkan yardımcılığına atadı
Eski Kırım Başsavcısı Poklonskaya, devlet başkanlığı kararnamesi ile Rossotrudniçestvo’ya başkan yardımcısı olarak atandı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T15:25+0300
2022-02-03T15:25+0300
dünya
rusya
natalya poklonskaya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102952/78/1029527886_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_06885d2c86745dff53a32f4d77bac964.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Yeşil Burun Adaları Büyükelçiliği görevine getirdiği Natalya Poklonskaya’yı bu görevden alarak Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Başkan Yardımcılığına atadı. İlgili kararname, resmi yasal bilgiler portalında yayınlandı.Kararname metninde, 'Poklonskaya Natalya Vladimirovna'nın Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı Başkan Yardımcısı olarak atanması' ifadeleri yer aldı.Putin, başka bir kararname ile Poklonskaya’yı Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi görevinden aldı.19 Ocak'ta Rusya Dışişleri Bakanlığı, Poklonskaya’nın Yeşil Burun Adaları Büyükelçiliği görevinden kişisel nedenlerle ayrıldığını duyurmuştu. Putin, geçen yılın ekim ayında Poklonskaya'yı, ülkenin Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi olarak atamıştı.Putin ayrıca, Yaroslavl Bölgesi Vali Yardımcısı İlya Balanin’i de Rossotrudniçestvo'ya başkan yardımcısı olarak atadı. Yeni kararname ile Rossotrudniçestvo'da başkan yardımcılarının sayısı 5’ten 6’ya çıkarıldı.Yeni göreviyle ilgili açıklama yapan Poklonskaya, Rossotrudniçestvo'daki önceliğinin özellikle Ukrayna'daki yurttaşların haklarının korunması olacağını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220120/poklonskaya-kisisel-nedenlerden-dolayi-yesil-burun-adalarina-buyukelci-olarak-gitmeyecek-1052918112.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102952/78/1029527886_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_8693ed3dcf73dd938831cd7d342f8740.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, natalya poklonskaya

Putin, Poklonskaya’yı Rossotrudniçestvo başkan yardımcılığına atadı

15:25 03.02.2022
© Sputnik / Aleksandr Polegenko / Fotoğraf bankasına girNatalya Poklonskaya Kırım'daki Artek Çocuk Merkezi'nde.
Natalya Poklonskaya Kırım'daki Artek Çocuk Merkezi'nde. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© Sputnik / Aleksandr Polegenko
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Eski Kırım Başsavcısı Poklonskaya, devlet başkanlığı kararnamesi ile Rossotrudniçestvo’ya başkan yardımcısı olarak atandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Yeşil Burun Adaları Büyükelçiliği görevine getirdiği Natalya Poklonskaya’yı bu görevden alarak Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Başkan Yardımcılığına atadı.
İlgili kararname, resmi yasal bilgiler portalında yayınlandı.
Kararname metninde, 'Poklonskaya Natalya Vladimirovna'nın Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı Başkan Yardımcısı olarak atanması' ifadeleri yer aldı.
Putin, başka bir kararname ile Poklonskaya’yı Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi görevinden aldı.
19 Ocak'ta Rusya Dışişleri Bakanlığı, Poklonskaya’nın Yeşil Burun Adaları Büyükelçiliği görevinden kişisel nedenlerle ayrıldığını duyurmuştu.
Putin, geçen yılın ekim ayında Poklonskaya'yı, ülkenin Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi olarak atamıştı.
Putin ayrıca, Yaroslavl Bölgesi Vali Yardımcısı İlya Balanin’i de Rossotrudniçestvo'ya başkan yardımcısı olarak atadı. Yeni kararname ile Rossotrudniçestvo'da başkan yardımcılarının sayısı 5’ten 6’ya çıkarıldı.
Yeni göreviyle ilgili açıklama yapan Poklonskaya, Rossotrudniçestvo'daki önceliğinin özellikle Ukrayna'daki yurttaşların haklarının korunması olacağını belirtti.
Natalya Poklonskaya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
DÜNYA
Poklonskaya, kişisel nedenlerden dolayı Yeşil Burun Adaları'na büyükelçi olarak gitmeyecek
20 Ocak, 01:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce