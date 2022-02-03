Putin, Poklonskaya’yı Rossotrudniçestvo başkan yardımcılığına atadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Yeşil Burun Adaları Büyükelçiliği görevine getirdiği Natalya Poklonskaya’yı bu görevden alarak Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Başkan Yardımcılığına atadı. İlgili kararname, resmi yasal bilgiler portalında yayınlandı.Kararname metninde, 'Poklonskaya Natalya Vladimirovna'nın Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı Başkan Yardımcısı olarak atanması' ifadeleri yer aldı.Putin, başka bir kararname ile Poklonskaya’yı Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi görevinden aldı.19 Ocak'ta Rusya Dışişleri Bakanlığı, Poklonskaya’nın Yeşil Burun Adaları Büyükelçiliği görevinden kişisel nedenlerle ayrıldığını duyurmuştu. Putin, geçen yılın ekim ayında Poklonskaya'yı, ülkenin Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi olarak atamıştı.Putin ayrıca, Yaroslavl Bölgesi Vali Yardımcısı İlya Balanin’i de Rossotrudniçestvo'ya başkan yardımcısı olarak atadı. Yeni kararname ile Rossotrudniçestvo'da başkan yardımcılarının sayısı 5’ten 6’ya çıkarıldı.Yeni göreviyle ilgili açıklama yapan Poklonskaya, Rossotrudniçestvo'daki önceliğinin özellikle Ukrayna'daki yurttaşların haklarının korunması olacağını belirtti.
Eski Kırım Başsavcısı Poklonskaya, devlet başkanlığı kararnamesi ile Rossotrudniçestvo’ya başkan yardımcısı olarak atandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Yeşil Burun Adaları Büyükelçiliği görevine getirdiği Natalya Poklonskaya’yı bu görevden alarak Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Başkan Yardımcılığına atadı.
İlgili kararname, resmi yasal bilgiler portalında yayınlandı.
Kararname metninde, 'Poklonskaya Natalya Vladimirovna'nın Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı Başkan Yardımcısı olarak atanması' ifadeleri yer aldı.
Putin, başka bir kararname ile Poklonskaya’yı Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi görevinden aldı.
19 Ocak'ta Rusya Dışişleri Bakanlığı, Poklonskaya’nın Yeşil Burun Adaları Büyükelçiliği görevinden kişisel nedenlerle ayrıldığını duyurmuştu.
Putin, geçen yılın ekim ayında Poklonskaya'yı, ülkenin Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi olarak atamıştı.
Putin ayrıca, Yaroslavl Bölgesi Vali Yardımcısı İlya Balanin’i de Rossotrudniçestvo'ya başkan yardımcısı olarak atadı. Yeni kararname ile Rossotrudniçestvo'da başkan yardımcılarının sayısı 5’ten 6’ya çıkarıldı.
Yeni göreviyle ilgili açıklama yapan Poklonskaya, Rossotrudniçestvo'daki önceliğinin özellikle Ukrayna'daki yurttaşların haklarının korunması olacağını belirtti.