https://tr.sputniknews.com/20220203/putin-sadece-hokeyi-degil-artistik-patinaji-da-severim-1053421714.html
Putin: Sadece hokeyi değil artistik patinajı da severim
Putin: Sadece hokeyi değil artistik patinajı da severim
Basında sıklıkla hokey sporundaki hünerleriyle gündeme gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sadece hokey ve kayak sporlarını değil, biatlon ve artistik... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T12:13+0300
2022-02-03T12:13+0300
2022-02-03T12:16+0300
dünya
rusya
çin
vladimir putin
beijing
pekin kış olimpiyatları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103339/25/1033392523_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bcb56802fd9779ea28d217f617a60282.jpg
Kremlin’in aktardığına göre, Putin China Media Group’a (CMG) verdiği röportajında Gece Hokeyi Ligi (NHL) maçlarına memnuniyetle katıldığını, programı el verirse mümkün olduğunca kayağa da gittiğini kaydetti.Putin, “Fakat sporla ilgim sadece bunlarla sınırlı değil. Sporcularımızın geleneksel olarak çok güçlü olduğu biatlon ve artistik patinajı da seviyorum. Kayakla atlama sporuyla da ilgileniyorum. Doğrusu, vaktim yetmediği için müsabakaları sadece televizyondan izleyebiliyorum” dedi.‘Tavsiye verme işini profesyonellere bırakalım’Hokeydeki hünerleri konusundaki sırlarını paylaşması istenen Putin, bu sporla ilgilenen insanlara herhangi bir tavsiye verme hakkına sahip olduğunu düşünmediğini ifade etti.Putin, “Bırakalım bunu profesyonel hokeyciler ve antrenörler yapsın. Bence önemli olan bir insanın düzenli olarak sevdiği herhangi bir sporla ilgilenmesi, hedefine doğru ısrarla ve sebatla gitmesi. Böyle olduğunda giderek ustalığa da ulaşacaktır” dedi.Rusya’da hokey sporunun çok popüler ve eskiye dayanan bir geleneğe sahip olduğunu belirten Putin, 2011 yılında kurulan Gece Hokeyi Ligi’ne dikkat çekti.Putin, “Ünlü Olimpiyat şampiyonlarımızın, dünya şampiyonlarımızın birçoğu, bu projenin geliştirilmesinde aktif şekilde rol alıyor. Bu anlamda elde edilen başarılar da ortada” dedi ve geçen yıl Rusya’da amatör seviyede 620 binden fazla kişinin buz hokeyi oynadığını ve bu sayının sürekli arttığını kaydetti.Rus lider, en son Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile hokey ringinde boy göstermişti.St. Petersburg kentinde bir araya gelen ikili, görüşme sonrasında buz hokeyi dostluk karşılaşmasına katılmak üzere sahaya çıkmıştı.Putin, her zaman olduğu gibi 11 numaralı formasıyla, Lukaşenko ise 1 numaralı formasıyla oynamıştı.
rusya
çin
beijing
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103339/25/1033392523_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_321079246a194c12e15fe0bc17707de8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, çin, vladimir putin, beijing, pekin kış olimpiyatları
Putin: Sadece hokeyi değil artistik patinajı da severim
12:13 03.02.2022 (güncellendi: 12:16 03.02.2022)
Basında sıklıkla hokey sporundaki hünerleriyle gündeme gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sadece hokey ve kayak sporlarını değil, biatlon ve artistik patinajı da sevdiğini, kayakla atlama sporuyla da ilgilendiğini ifade etti.
Kremlin’in aktardığına göre, Putin China Media Group’a (CMG) verdiği röportajında Gece Hokeyi Ligi (NHL) maçlarına memnuniyetle katıldığını, programı el verirse mümkün olduğunca kayağa da gittiğini kaydetti.
Putin, “Fakat sporla ilgim sadece bunlarla sınırlı değil. Sporcularımızın geleneksel olarak çok güçlü olduğu biatlon ve artistik patinajı da seviyorum. Kayakla atlama sporuyla da ilgileniyorum. Doğrusu, vaktim yetmediği için müsabakaları sadece televizyondan izleyebiliyorum” dedi.
‘Tavsiye verme işini profesyonellere bırakalım’
Hokeydeki hünerleri konusundaki sırlarını paylaşması istenen Putin, bu sporla ilgilenen insanlara herhangi bir tavsiye verme hakkına sahip olduğunu düşünmediğini ifade etti.
Putin, “Bırakalım bunu profesyonel hokeyciler ve antrenörler yapsın. Bence önemli olan bir insanın düzenli olarak sevdiği herhangi bir sporla ilgilenmesi, hedefine doğru ısrarla ve sebatla gitmesi. Böyle olduğunda giderek ustalığa da ulaşacaktır” dedi.
Rusya’da hokey sporunun çok popüler ve eskiye dayanan bir geleneğe sahip olduğunu belirten Putin, 2011 yılında kurulan Gece Hokeyi Ligi’ne dikkat çekti.
Putin, “Ünlü Olimpiyat şampiyonlarımızın, dünya şampiyonlarımızın birçoğu, bu projenin geliştirilmesinde aktif şekilde rol alıyor. Bu anlamda elde edilen başarılar da ortada” dedi ve geçen yıl Rusya’da amatör seviyede 620 binden fazla kişinin buz hokeyi oynadığını ve bu sayının sürekli arttığını kaydetti.
Rus lider, en son Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile hokey ringinde boy göstermişti.
St. Petersburg kentinde bir araya gelen ikili, görüşme sonrasında buz hokeyi dostluk karşılaşmasına katılmak üzere sahaya çıkmıştı.
Putin, her zaman olduğu gibi 11 numaralı formasıyla, Lukaşenko ise 1 numaralı formasıyla oynamıştı.