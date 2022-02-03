https://tr.sputniknews.com/20220203/rekabet-kurumu-audi-porsche-volkswagen-mercedes-ve-bmwye-para-cezasi-yok-1053412812.html

Rekabet Kurumu: Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes ve BMW'ye para cezası yok

Rekabet Kurumu: Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes ve BMW'ye para cezası yok

Rekabet Kurumu, haklarında soruşturma yürütülen Alman otomotiv şirketleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW'nin rekabete aykırılıklarının tespit... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T06:05+0300

2022-02-03T06:05+0300

2022-02-03T06:05+0300

türkiye

rekabet kurumu

audi

porsche

volkswagen (vw)

mercedes

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Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Alman Otomotiv şirketleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.Açıklamada, "27 Ocak 2022 tarihinde Rekabet Kurulu'nca dosyanın müzakeresi sonucunda; Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Daimler AG (Mercedes- Benz), Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ve Volkswagen AG unvanlı teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’un 16'ncı maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildi" denildi.

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rekabet kurumu, audi, porsche, volkswagen (vw), mercedes