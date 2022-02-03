Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220203/rekabet-kurumu-audi-porsche-volkswagen-mercedes-ve-bmwye-para-cezasi-yok-1053412812.html
Rekabet Kurumu: Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes ve BMW'ye para cezası yok
Rekabet Kurumu: Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes ve BMW'ye para cezası yok
Rekabet Kurumu, haklarında soruşturma yürütülen Alman otomotiv şirketleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW'nin rekabete aykırılıklarının tespit... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T06:05+0300
2022-02-03T06:05+0300
türkiye
rekabet kurumu
audi
porsche
volkswagen (vw)
mercedes
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104026/28/1040262813_0:55:3109:1803_1920x0_80_0_0_88627ce22309827044dfb0c49797d381.jpg
Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Alman Otomotiv şirketleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.Açıklamada, "27 Ocak 2022 tarihinde Rekabet Kurulu'nca dosyanın müzakeresi sonucunda; Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Daimler AG (Mercedes- Benz), Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ve Volkswagen AG unvanlı teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’un 16'ncı maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildi" denildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104026/28/1040262813_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_163a3f0ec49cc23ae96ac1566393e5db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rekabet kurumu, audi, porsche, volkswagen (vw), mercedes

Rekabet Kurumu: Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes ve BMW'ye para cezası yok

06:05 03.02.2022
© AAVolkswagen
Volkswagen - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AA
Abone ol
Rekabet Kurumu, haklarında soruşturma yürütülen Alman otomotiv şirketleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW'nin rekabete aykırılıklarının tespit edilemediğini ve şirketlere ceza verilmediğini açıkladı.
Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Alman Otomotiv şirketleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.
Açıklamada, "27 Ocak 2022 tarihinde Rekabet Kurulu'nca dosyanın müzakeresi sonucunda; Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Daimler AG (Mercedes- Benz), Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ve Volkswagen AG unvanlı teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’un 16'ncı maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildi" denildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce