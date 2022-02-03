https://tr.sputniknews.com/20220203/rus-uzman-turkiye-s-400u-satin-alarak-abd-yaptirimlarinin-etkisizligini-tum-dunyaya-gosterdi-1053447092.html

Rus uzman: Türkiye S-400'ü satın alarak ABD yaptırımlarının etkisizliğini tüm dünyaya gösterdi

Rus uzman: Türkiye S-400'ü satın alarak ABD yaptırımlarının etkisizliğini tüm dünyaya gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 tedarikinin Türkiye'nin iç meselesi olduğu ve NATO'ya karşı herhangi bir olumsuzluk taşımadığı yönündeki açıklamasını... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T22:01+0300

2022-02-03T22:01+0300

2022-02-03T22:01+0300

görüş

s-400

rusya

türkiye

recep tayyip erdoğan

andrey koşkin

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Rusya Askeri Siyaset Bilimcileri Derneği uzmanı, Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Andrey Koşkin, Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini almasının pratikte ABD yaptırımlarının etkisizliğine örnek oluşturması açısından da tehlikeli olarak değerlendirildiğini kaydetti.Sputnik'e konuşan Koşkin, "ABD ve Kuzey Atlantik Antlaşması kapsamındaki müttefikleri, Türkiye'nin bağımsız eylemlerinden pek memnun değil. Türkiye'nin her şeyden önce egemenlik tercihleriyle ilgili konuları geri plana atarak, NATO'nun kurumsal etiğine bağlı kalması gerektiğine inanıyorlar. Rekabetten çekinen ABD, Türkiye'nin, ‘fiyat-kalite’ formülüne göre Rusya'nın, Amerikan tasarımı Patriot da dahil olmak üzere Batılı muadillerinden 2-2.5 kat daha üstün olan yüksek teknolojili silahlarını edinmesini engellemek için elinden geleni yapıyor. S-400 anlaşmasının tamamlanması ve başarılı denemelerinin ardından ABD çok endişelendi. Bu şekilde sadece Türkiye'yi değil, Türkiye örneğini takip edebilecek diğer ülkeleri de kaybedebilecekleri endişesine kapıldı. Dolayısıyla burada, özellikle hava savunması alanında, uluslararası silah pazarına Amerikan silahlarının tedariki olanaklarının daraltılmasıyla ilgili kaygıları var" diye konuştu.ABD yaptırımlarının etkisizliğine örnek oluşturması açısından da Türkiye örneğinin tehlikeli olarak değerlendirildiğine dikkat çeken uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:"Türkiye örneği aynı zamanda, askeri-teknik alanda Rusya’dan yapılan tüm satın alımların ABD yaptırımlarına tabi olması gerektiğini öngören ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası'nın (CAATSA) gerçekten işe yaramadığını gösterdi. ABD, ayrıca Türkiye'yi 5. nesil çok amaçlı F-35 avcı uçağının geliştirilmesine katılabilecek ülkeler listesinden çıkardı. Üstelik Türkiye’ye bu uçakları vermeyi de reddetti. Rus hava savunma sistemlerinin satın alınmasıyla bağlantılı olarak 4 kişiye bireysel kısıtlamalar getirildi. ABD, aynı zamanda bilgi ve propaganda yöntemlerine başvurarak, Türkiye'de S-400'ün göreve başlamasının NATO hava savunma sistemini açığa çıkarabileceğine dair söylentiler yaymaya başladı. ABD, bu tür korku hikayeleriyle Türkiye'ye toplu baskı uygulamak için diğer NATO müttefiklerini korkutuyordu. Dolayısıyla ABD'nin Türkiye'ye tepkisi çok ciddi ve kapsamlıydı. Ancak Türkiye, Washington ve Brüksel'den gelen muazzam baskılara rağmen, Rus S-400 sistemlerini edinme sürecini başarıyla tamamladı ve şu anda tesislerininin korunmasını kendi hava savunma sistemleriyle sağlıyor."

https://tr.sputniknews.com/20220201/cumhurbaskani-erdogan-trabzon-ziyaretinde-akcaabat-halk-kutuphanesinde-genclerle-bir-araya-geldi-1053360468.html

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s-400, rusya, türkiye, recep tayyip erdoğan, andrey koşkin