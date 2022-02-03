https://tr.sputniknews.com/20220203/rusya-amonyum-nitrat-ihracatini-1-nisana-kadar-yasakladi-1053410384.html

Rusya, amonyum nitrat ihracatını 1 Nisan'a kadar yasakladı

Rusya, amonyum nitrat ihracatını 1 Nisan'a kadar yasakladı

Rusya, amonyum nitrat ihracatının 2 ay süreliğine, 2 Nisan’a kadar geçici olarak yasaklandığını duyurdu. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

rusya

amonyum nitrat

ihracat

yasak

mihail mişustin

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Rusya, amonyum nitrat ihracatının 2 ay süreliğine, 2 Nisan’a kadar geçici olarak yasaklandığını duyurdu. İlgili kararname Başbakan Mihail Mişustin tarafından imzalandı.Rusya Bakanlar Kurulu basın dairesinden yapılan açıklamada, “2 Şubat'tan itibaren iki aylık amonyum nitrat ihracatı yasağı yürürlüğe giriyor” ifadelerine yer verildi.Bu kararın, ziraatçıların ekim çalışmalarını başarıyla tamamlamasının yanı sıra sanayi işletmelerinin kesintisiz çalışmasının sağlanması amacıyla alındığına dikkat çekilen açıklamada, “Güney ve Kuzey Kafkasya federal bölgeleri dahil olmak üzere, Rusya'nın bazı bölgelerinde ilkbaharın erkenden gelmesinin beklenmesi nedeniyle mineral gübrelere ek ihtiyaç ortaya çıktı” denildi.Rusya Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov, konuya ilişkin açıklamasında bu önlemin geçici olarak alındığını, gübrenin geri kalanının ise Rus işletmelerinin gerekli hacimde amonyum nitrat elde etmiş olacağı 2 Nisan'dan itibaren ihraç edilebileceğini ifade etti.Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, kararın (1 Aralık 2021'den 31 Mayıs 2022'ye kadar geçerli olan) kota dahilinde belirlenen toplam amonyum nitrat ihracatı üzerinde ciddi bir etkisi olmayacağını kaydetti. Bakanlık, “Şu anda tahsis edilen kota 744 bin ton olup, bunun 370 bin tonu halihazırda ihraç edilmiş durumda. Kararın toplam ihracat hacmi üzerinde ciddi bir olumsuz etkisi olmayacak, zira yıllık kota hacmi değişmeyecek” vurgusunu yaptı.

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rusya, amonyum nitrat, ihracat, yasak, mihail mişustin