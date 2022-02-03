Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220203/rusya-dogalgazinin-avrupaya-tedariki-1053423498.html
Rusya doğalgazının Avrupa’ya tedariki
Rusya doğalgazının Avrupa’ya tedariki
Rusya, Avrupa'nın doğalgaz pazarında lider konumunda bulunuyor. Gaz tedariki Kuzey Akım, Mavi Akım, Yamal-Avrupa, Türk Akım, Progress, Urengoy-Uzhgorod ve... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T13:02+0300
2022-02-03T13:02+0300
2022-02-03T13:02+0300
multimedya
infografik
doğalgaz
rus doğal gazı
rusya
avrupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053418564_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0f06b9a75f9754ad99895ef395570f5d.png
Rusya doğalgazının Avrupa'ya tedarikine dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053418564_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_e5e98f4279cf306c9230f90bf2b1e234.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
infografik, doğalgaz, rus doğal gazı, rusya, avrupa, инфографика
Rusya doğalgazının Avrupa’ya tedariki
Rusya, Avrupa'nın doğalgaz pazarında lider konumunda bulunuyor. Gaz tedariki Kuzey Akım, Mavi Akım, Yamal-Avrupa, Türk Akım, Progress, Urengoy-Uzhgorod ve Soyuz boru hatları üzerinden gerçekleştiriliyor.
Rusya
doğalgazının Avrupa'ya tedarikine dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.