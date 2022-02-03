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https://tr.sputniknews.com/20220203/rusya-dogalgazinin-avrupaya-tedariki-1053423498.html
Rusya doğalgazının Avrupa’ya tedariki
Rusya doğalgazının Avrupa’ya tedariki
Rusya, Avrupa'nın doğalgaz pazarında lider konumunda bulunuyor. Gaz tedariki Kuzey Akım, Mavi Akım, Yamal-Avrupa, Türk Akım, Progress, Urengoy-Uzhgorod ve... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya doğalgazının Avrupa'ya tedarikine dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, doğalgaz, rus doğal gazı, rusya, avrupa, инфографика

Rusya doğalgazının Avrupa’ya tedariki

13:02 03.02.2022
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Rusya, Avrupa'nın doğalgaz pazarında lider konumunda bulunuyor. Gaz tedariki Kuzey Akım, Mavi Akım, Yamal-Avrupa, Türk Akım, Progress, Urengoy-Uzhgorod ve Soyuz boru hatları üzerinden gerçekleştiriliyor.
Rusya doğalgazının Avrupa'ya tedarikine dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
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