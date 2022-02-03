https://tr.sputniknews.com/20220203/rusyada-alevlerin-arasinda-kalan-kopek-oksijen-maskesiyle-hayata-donduruldu-1053449031.html

Rusya'da alevlerin arasında kalan köpek, oksijen maskesiyle hayata döndürüldü

Rusya'da alevlerin arasında kalan köpek, oksijen maskesiyle hayata döndürüldü

Rusya'da bir binada çıkan yangında alevlerin arasında kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra oksijen maskesiyle hayata döndürüldü. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T23:08+0300

2022-02-03T23:08+0300

2022-02-03T23:20+0300

yaşam

rusya

köpek

itfaiye

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Rusya'nın İrkutsk bölgesindeki Usolye-Sibirskoye kentinde bir binada yangın çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri binaya girerek yangına müdahale etti. Alevlerin tüm binayı sardığı yangında içerideki 18 kişi tahliye edilirken, itfaiye ekipleri alevlerin arasında kalan köpeği de dışarı çıkarmayı başardı. Nefes almayan ve kendinden geçen terrier cinsi köpeğe müdahale eden ekipler, oksijen maskesi ile köpeği hayata döndürdü. Veterinerde tedavi altına alınan köpeğe oksijen verilmeye devam edildiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kısa sürede sağlığına kavuşması beklenen köpeğin tedavisinden sonra sahibine teslim edileceği açıklanırken, yangının ise tamamen söndürüldüğü belirtildi.

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rusya, köpek, itfaiye