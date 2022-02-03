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https://tr.sputniknews.com/20220203/sabah-yazari-abdulhamit-gul-surekli-vitrine-cikmadan-ve-tribune-oynamadan-bakanlik-yapmaya-calisti-1053422144.html
Sabah yazarı: Abdulhamit Gül, sürekli vitrine çıkmadan ve tribüne oynamadan bakanlık yapmaya çalıştı
Sabah yazarı: Abdulhamit Gül, sürekli vitrine çıkmadan ve tribüne oynamadan bakanlık yapmaya çalıştı
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Abdülhamit Gül'ün Adalet Bakanlığı görevinden istifasıyla ilgili "Abdulhamit Gül, sürekli vitrine çıkmadan... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T12:28+0300
2022-02-03T12:30+0300
politika
abdülhamit gül
okan müderrisoğlu
adalet bakanı
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Müderrisoğlu yazısında, eski Bakan Gül'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'nin 'kurululuş çizgisi'ni gözettiğini söyledi.Müderrisoğlu şöyle devam etti:"O, onu der', 'bu, bunu' demiştir. Siyasetin doğasında... İnsan ilişkilerine, hırslara, duygulara ve gerçekliklere ilişkin çok ama çok derinlikli yönler vardır. Bunların çoğu zamanla unutulur veya kişisel sınırlar içinde kalır. Ancak...İcraat döneminde yapılanlar ve uzun vadeli tesirleridir esas olan... Abdulhamit Gül; sürekli vitrine çıkmadan ve tribüne oynamadan Adalet Bakanlığı yapmaya çalıştı. 'Yargıya güvensizliğin' her fırsatta ve sertçe dile getirildiği ortamda, eleştirileri göğüslerken sükûnetini korumaya gayret etti. Kanımca bu sayede, 'Yargı Reformu Strateji Belgesi' güncellendi ve ardı ardına yargı paketleri açıldı. 'İnsan Hakları Eylem Planı' yeniden ülkenin gündemine taşındı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin dayanağı olan 'Anayasa Paketi'nin yazımına büyük emek verildi. Ve bu süreçte... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti kuruluş çizgisini gözetti. 4.5 yılın sonunda parti disiplini içinde bayrağı devretti."
https://tr.sputniknews.com/20220129/adalet-bakanliginda-devir-teslim--abdulhamit-gul-gorevi-bekir-bozdaga-devrediyor-1053263490.html
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abdülhamit gül, okan müderrisoğlu, adalet bakanı

Sabah yazarı: Abdulhamit Gül, sürekli vitrine çıkmadan ve tribüne oynamadan bakanlık yapmaya çalıştı

12:28 03.02.2022 (güncellendi: 12:30 03.02.2022)
© DHAAbdülhamit Gül
Abdülhamit Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© DHA
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Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Abdülhamit Gül'ün Adalet Bakanlığı görevinden istifasıyla ilgili "Abdulhamit Gül, sürekli vitrine çıkmadan ve tribüne oynamadan Adalet Bakanlığı yapmaya çalıştı" görüşünü dile getirdi.
Müderrisoğlu yazısında, eski Bakan Gül'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'nin 'kurululuş çizgisi'ni gözettiğini söyledi.
Müderrisoğlu şöyle devam etti:
"O, onu der', 'bu, bunu' demiştir. Siyasetin doğasında... İnsan ilişkilerine, hırslara, duygulara ve gerçekliklere ilişkin çok ama çok derinlikli yönler vardır. Bunların çoğu zamanla unutulur veya kişisel sınırlar içinde kalır. Ancak...İcraat döneminde yapılanlar ve uzun vadeli tesirleridir esas olan... Abdulhamit Gül; sürekli vitrine çıkmadan ve tribüne oynamadan Adalet Bakanlığı yapmaya çalıştı. 'Yargıya güvensizliğin' her fırsatta ve sertçe dile getirildiği ortamda, eleştirileri göğüslerken sükûnetini korumaya gayret etti. Kanımca bu sayede, 'Yargı Reformu Strateji Belgesi' güncellendi ve ardı ardına yargı paketleri açıldı. 'İnsan Hakları Eylem Planı' yeniden ülkenin gündemine taşındı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin dayanağı olan 'Anayasa Paketi'nin yazımına büyük emek verildi. Ve bu süreçte... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti kuruluş çizgisini gözetti. 4.5 yılın sonunda parti disiplini içinde bayrağı devretti."
Bekir Bozdağ ve Abdülhamit Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
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