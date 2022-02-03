Samsun'da vatandaşlar Atatürk Anıtı'nda nöbet tutuyor

Atatürk Parkı'nda yer alan anıt önü ve çevresinde toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, bekleyişini sürdürüyor.Belediyeler kandil simidi dağıttıİlkadım ve Atakum belediyeleri de çadır kurarak, buradaki vatandaşlara çay ve Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi ikramında bulunuyor.Sabaha kadar nöbet tutacaklarMeşale yakan vatandaşlar, zaman zaman İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nı okuyor. Emniyet güçlerinin önlem aldığı bölgede vatandaşların sabaha kadar nöbet tutmaya devam edeceklerini belirtildi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından nöbet tutulan ana dair fotoğraf paylaştı.
Samsun'da Atatürk Anıtı'na urgan asılarak saldırı düzenlenmesine tepki amacıyla vatandaşlar, anıt önünde nöbet tutuyor.
Atatürk Parkı'nda yer alan anıt önü ve çevresinde toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, bekleyişini sürdürüyor.
Belediyeler kandil simidi dağıttı
İlkadım ve Atakum belediyeleri de çadır kurarak, buradaki vatandaşlara çay ve Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi ikramında bulunuyor.
Sabaha kadar nöbet tutacaklar
Meşale yakan vatandaşlar, zaman zaman İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nı okuyor. Emniyet güçlerinin önlem aldığı bölgede vatandaşların sabaha kadar nöbet tutmaya devam edeceklerini belirtildi.