Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220203/samsunda-vatandaslar-ataturk-anitinda-nobet-tutuyor-1053450759.html
Samsun'da vatandaşlar Atatürk Anıtı'nda nöbet tutuyor
Samsun'da vatandaşlar Atatürk Anıtı'nda nöbet tutuyor
Samsun'da Atatürk Anıtı'na urgan asılarak saldırı düzenlenmesine tepki amacıyla vatandaşlar, anıt önünde nöbet tutuyor. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T23:45+0300
2022-02-03T23:55+0300
türkiye
samsun
mustafa kemal atatürk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053450596_0:59:1201:734_1920x0_80_0_0_6ebe4d8645b582ef23cf5c3829fcbdf6.jpg
Atatürk Parkı'nda yer alan anıt önü ve çevresinde toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, bekleyişini sürdürüyor.Belediyeler kandil simidi dağıttıİlkadım ve Atakum belediyeleri de çadır kurarak, buradaki vatandaşlara çay ve Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi ikramında bulunuyor.Sabaha kadar nöbet tutacaklarMeşale yakan vatandaşlar, zaman zaman İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nı okuyor. Emniyet güçlerinin önlem aldığı bölgede vatandaşların sabaha kadar nöbet tutmaya devam edeceklerini belirtildi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından nöbet tutulan ana dair fotoğraf paylaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220203/ataturk-anitini-halat-baglayip-yikmak-isteyen-2-kisi-gozaltina-alindi-1053420737.html
türkiye
samsun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053450596_72:0:1127:791_1920x0_80_0_0_211fe9a83aa69c3e7890128109f9d528.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
samsun, mustafa kemal atatürk

Samsun'da vatandaşlar Atatürk Anıtı'nda nöbet tutuyor

23:45 03.02.2022 (güncellendi: 23:55 03.02.2022)
© AASamsun Atatürk Anıtı
Samsun Atatürk Anıtı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Samsun'da Atatürk Anıtı'na urgan asılarak saldırı düzenlenmesine tepki amacıyla vatandaşlar, anıt önünde nöbet tutuyor.
Atatürk Parkı'nda yer alan anıt önü ve çevresinde toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, bekleyişini sürdürüyor.

Belediyeler kandil simidi dağıttı

İlkadım ve Atakum belediyeleri de çadır kurarak, buradaki vatandaşlara çay ve Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi ikramında bulunuyor.

Sabaha kadar nöbet tutacaklar

Meşale yakan vatandaşlar, zaman zaman İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nı okuyor. Emniyet güçlerinin önlem aldığı bölgede vatandaşların sabaha kadar nöbet tutmaya devam edeceklerini belirtildi.
Atatürk anıtını halat bağlayıp yıkmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
TÜRKİYE
Atatürk anıtını halat bağlayıp yıkmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı
11:59
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından nöbet tutulan ana dair fotoğraf paylaştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce