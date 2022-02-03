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https://tr.sputniknews.com/20220203/uyusturucu-rekabetinin-kurbani-oldular-zehirli-kokainden-20-kisi-oldu-74-kisi-hastanelik-oldu-1053428328.html
Uyuşturucu rekabetinin kurbanı oldular: 'Zehirli' kokainden 20 kişi öldü, 74 kişi hastanelik oldu
Uyuşturucu rekabetinin kurbanı oldular: 'Zehirli' kokainden 20 kişi öldü, 74 kişi hastanelik oldu
Arjantin'de 'zehirli' kokain kullandığı belirtilen 20 kişi hayatını kaybederken, 74 kişi ise ani kasılma ve kalp krizi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T14:01+0300
2022-02-03T14:01+0300
dünya
arjantin
uyuşturucu
uyuşturucu imalatı
sentetik uyuşturucu
uyuşturucuyla mücadele
uyuşturucu çetesi
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Olay, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de gerçekleşti. Yerel medyanın haberlerine göre, vücuda girmesi durumunda sinir sistemine saldıran zehirli bir madde ihtiva eden bir çeşit kokain kullanan çok sayıda kişi fenalaştı.Çarşamba günü yaşanan olayda 74 kişi ani kasılmalar ve kalp krizi şikayetiyle hastaneye kaldırılırken, yetkililer Tres de Febrero mahallesinden kokain satın alanların eklenen zehirli madde nedeniyle uyuşturucuyu imha etmeleri gerektiği yönünde uyarıda bulundu.Polis kokainin tam olarak hangi maddeyle zehirlendiğine ilişkin incelemelerine devam ederken, maddenin opioid olabileceği düşünülüyor. Yetkililer, çok sayıda kişinin mağdur olduğu olaya uyuşturucu satıcıları arasındaki rekabetin neden olmasından şüpheleniyor.Buenos Aires Emniyet Müdürü Sergio Berni, "Kokain alan her satıcı, maldan çalıyor. Bazıları bunu nişasta gibi zehirli olmayan maddelerle yaparken, bazıları içine halüsinojenler koyuyor ve herhangi bir denetim olmazsa bu gibi olaylarla karşılaşılır" dedi. Berni'ye göre bu olayda, 'uyuşturucu tacirleri arasındaki savaşın' bir parçası olarak kokaine zararlı bir maddenin eklendi.Tres de Febrero'da kokainin satıldığı düşünülen bir eve düzenlenen baskın sonucunda yaklaşık 10 kişi tutuklandı. Operasyonda, kurban yakınlarının tasvir ettiği paketlere benzer kokain paketleri ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler, analiz edilmek üzere laboratuvara götürüldü.AFP'ye konuşan mağdur yakını Beatriz Mercado, 31 yaşındaki oğlunu mutfakta yüzüstü yatarken bulduğunu söyledi:Emniyet yetkilileri, olayın ilerleyen saatlerinde hastaneye getirilen ve kritik durumdaki çok sayıda başka kurbanların daha bildirildiğini açıkladı.Yetkililer, kurban sayısının artmasından endişe ediyor.
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arjantin, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu çetesi

Uyuşturucu rekabetinin kurbanı oldular: 'Zehirli' kokainden 20 kişi öldü, 74 kişi hastanelik oldu

14:01 03.02.2022
© REUTERS / Christian RizziArjantin Federal Polisi
Arjantin Federal Polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / Christian Rizzi
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Arjantin'de 'zehirli' kokain kullandığı belirtilen 20 kişi hayatını kaybederken, 74 kişi ise ani kasılma ve kalp krizi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Olay, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de gerçekleşti. Yerel medyanın haberlerine göre, vücuda girmesi durumunda sinir sistemine saldıran zehirli bir madde ihtiva eden bir çeşit kokain kullanan çok sayıda kişi fenalaştı.
Çarşamba günü yaşanan olayda 74 kişi ani kasılmalar ve kalp krizi şikayetiyle hastaneye kaldırılırken, yetkililer Tres de Febrero mahallesinden kokain satın alanların eklenen zehirli madde nedeniyle uyuşturucuyu imha etmeleri gerektiği yönünde uyarıda bulundu.
Polis kokainin tam olarak hangi maddeyle zehirlendiğine ilişkin incelemelerine devam ederken, maddenin opioid olabileceği düşünülüyor. Yetkililer, çok sayıda kişinin mağdur olduğu olaya uyuşturucu satıcıları arasındaki rekabetin neden olmasından şüpheleniyor.
Buenos Aires Emniyet Müdürü Sergio Berni, "Kokain alan her satıcı, maldan çalıyor. Bazıları bunu nişasta gibi zehirli olmayan maddelerle yaparken, bazıları içine halüsinojenler koyuyor ve herhangi bir denetim olmazsa bu gibi olaylarla karşılaşılır" dedi. Berni'ye göre bu olayda, 'uyuşturucu tacirleri arasındaki savaşın' bir parçası olarak kokaine zararlı bir maddenin eklendi.
Tres de Febrero'da kokainin satıldığı düşünülen bir eve düzenlenen baskın sonucunda yaklaşık 10 kişi tutuklandı. Operasyonda, kurban yakınlarının tasvir ettiği paketlere benzer kokain paketleri ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler, analiz edilmek üzere laboratuvara götürüldü.
AFP'ye konuşan mağdur yakını Beatriz Mercado, 31 yaşındaki oğlunu mutfakta yüzüstü yatarken bulduğunu söyledi:
"Neredeyse hiç nefes almıyordu. Gözleri geriye kaymıştı. Hastaneye götürdük. Onu yaşam destek ünitesine bağladılar. Bir mucize için yalnızca Tanrıya güveniyorum."
Emniyet yetkilileri, olayın ilerleyen saatlerinde hastaneye getirilen ve kritik durumdaki çok sayıda başka kurbanların daha bildirildiğini açıkladı.
Yetkililer, kurban sayısının artmasından endişe ediyor.
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