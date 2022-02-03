Wordle'da ilk tahminde yazılacak en iyi kelime keşfedildi
12:42 03.02.2022 (güncellendi: 12:52 03.02.2022)
© TikTok/tokbyzebTikTok'ta ‘tokbyzeb’ adını kullanan Zeb, Wordle için yazılımı
© TikTok/tokbyzeb
Bir doktora öğrencisi, günlük kelime oyunu Wordle'da ilk tahminde kullanılacak mükemmel kelimeyi kendi yazdığı program yardımıyla bulduğunu açıkladı.
Dünyayı kasıp kavuran kelime tahmin etme oyunu Wordle, Ocak 2022'de 300 bin oyuncuya ulaştı. O kadar popüler hale geldi ki New York Times, '7 haneli düşük' bir fiyattan Wordle'ı yaratıcısı Josh Wardle'dan satın aldı.
Wordle'ın amacı, ‘wordle’ diye bilinen 5 harfli gizli kelimeyi 6 denemede tahmin etmek. Her tahminden sonra oyundaki kutucukların rengi, tahmininizin kelimeye ne kadar yaklaştığını yansıtacak şekilde değişiyor. Bazı oyuncular oyunun günde birden fazla kez nasıl oynanabileceğini keşfederken, bazıları da yanıtı bulmak için sosyal medya paylaşımlarını deşifre ediyor. Oyunun en iyi oynanış şekline gelince, en başarılı tarz olduğunu öne süren brçok teori mevcut.
Independent Türkçe’nin aktardığına göre bir doktora öğrencisi, Wordle'da ilk tahminde kullanılacak mükemmel kelimeyi kendi yazdığı program yardımıyla keşfetmiş gibi görünüyor. TikTok'ta ‘tokbyzeb’ adını kullanan Zeb, geliştirdiği programı platformda paylaştı ve yazılımın ilk kelime tahmininin ardından kalan ortalama olası kelime sayısını en aza indiren kelimeyi bulduğunu açıkladı:
“Wordle'da kullanılabilecek en iyi ilk kelime, benim daha önce hiç duymadığım 'roate' kelimesi. Bunu ilk kelime tahmininiz olarak kullanırsanız, 2 bin cevap olasılığı sadece 60'a iniyor.”
Zeb'in şu ana kadar 875 binden fazla görüntülenme alan TikTok paylaşımına yorum yapan birçok kişi videodan etkilendi ve basit ama etkili programı yazdığı için ona teşekkür etti.
Louie adlı kullanıcı, "Kesinlikle!" dedi.
“Bir tane doğru harf gösterme olasılığı en yüksek olan kelimeyi istemezsiniz. İleriki tahminleri ortadan kaldırma olasılığının en yüksek olmasını istersiniz.”
Başka bir TikTok kullanıcısıysa, "Aman Tanrım! Evet! Ben de sadece en çok kullanılan harfleri içermekle kalmayıp kalan seçenekleri de en aza indiren bir kelimeye ihtiyacınız olduğunu söyleyip duruyorum" dedi.
@tokbyzeb #stitch with @linguisticdiscovery if you’re interested the worst words are “immix” and “xylyl” #wordle #linguistics #computerscience #python ♬ original sound - zeb
Yorum yapanlardan bazıları programın nasıl çalıştığından hâlâ emin değildi, bu yüzden Zeb yeni açıklamalar içeren bir video daha paylaştı.
@tokbyzeb Reply to @hollywoodf1 the best first two words to choose in #wordle #computerscience #linguistics #python ♬ original sound - imaginary ambition
Zeb açıklama yaptığı videoda, "Sorulması en doğal soru şu: 'Seçilecek en iyi ikinci kelime ne?'" dedi. Ardından yorum yapanların önerilerini göz önünde bulundurarak programı yeniden düzenleyen Zeb, Wordle'da tahmin edilebilecek en iyi iki kelimeyi keşfetti. "Bana kalırsa, bu programa dayanarak" diyen Zeb, "Bence en iyi iki kelime kombinasyonu 'roate' ve sonra 'linds' oluyor, bu da size yaklaşık 5 kelime bırakıyor" ifadelerini kullandı.
1 Şubat, 09:37