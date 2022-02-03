https://tr.sputniknews.com/20220203/wordleda-ilk-tahminde-yazilacak-en-iyi-kelime-kesfedildi-1053423891.html

Wordle'da ilk tahminde yazılacak en iyi kelime keşfedildi

Wordle'da ilk tahminde yazılacak en iyi kelime keşfedildi

Bir doktora öğrencisi, günlük kelime oyunu Wordle'da ilk tahminde kullanılacak mükemmel kelimeyi kendi yazdığı program yardımıyla bulduğunu açıkladı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T12:42+0300

2022-02-03T12:42+0300

2022-02-03T12:52+0300

wordle oyunu

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Dünyayı kasıp kavuran kelime tahmin etme oyunu Wordle, Ocak 2022'de 300 bin oyuncuya ulaştı. O kadar popüler hale geldi ki New York Times, '7 haneli düşük' bir fiyattan Wordle'ı yaratıcısı Josh Wardle'dan satın aldı.Wordle'ın amacı, ‘wordle’ diye bilinen 5 harfli gizli kelimeyi 6 denemede tahmin etmek. Her tahminden sonra oyundaki kutucukların rengi, tahmininizin kelimeye ne kadar yaklaştığını yansıtacak şekilde değişiyor. Bazı oyuncular oyunun günde birden fazla kez nasıl oynanabileceğini keşfederken, bazıları da yanıtı bulmak için sosyal medya paylaşımlarını deşifre ediyor. Oyunun en iyi oynanış şekline gelince, en başarılı tarz olduğunu öne süren brçok teori mevcut.Independent Türkçe’nin aktardığına göre bir doktora öğrencisi, Wordle'da ilk tahminde kullanılacak mükemmel kelimeyi kendi yazdığı program yardımıyla keşfetmiş gibi görünüyor. TikTok'ta ‘tokbyzeb’ adını kullanan Zeb, geliştirdiği programı platformda paylaştı ve yazılımın ilk kelime tahmininin ardından kalan ortalama olası kelime sayısını en aza indiren kelimeyi bulduğunu açıkladı:Zeb'in şu ana kadar 875 binden fazla görüntülenme alan TikTok paylaşımına yorum yapan birçok kişi videodan etkilendi ve basit ama etkili programı yazdığı için ona teşekkür etti.Louie adlı kullanıcı, "Kesinlikle!" dedi.Başka bir TikTok kullanıcısıysa, "Aman Tanrım! Evet! Ben de sadece en çok kullanılan harfleri içermekle kalmayıp kalan seçenekleri de en aza indiren bir kelimeye ihtiyacınız olduğunu söyleyip duruyorum" dedi.Yorum yapanlardan bazıları programın nasıl çalıştığından hâlâ emin değildi, bu yüzden Zeb yeni açıklamalar içeren bir video daha paylaştı.Zeb açıklama yaptığı videoda, "Sorulması en doğal soru şu: 'Seçilecek en iyi ikinci kelime ne?'" dedi. Ardından yorum yapanların önerilerini göz önünde bulundurarak programı yeniden düzenleyen Zeb, Wordle'da tahmin edilebilecek en iyi iki kelimeyi keşfetti. "Bana kalırsa, bu programa dayanarak" diyen Zeb, "Bence en iyi iki kelime kombinasyonu 'roate' ve sonra 'linds' oluyor, bu da size yaklaşık 5 kelime bırakıyor" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220201/new-york-times-wordlei-satin-aldi-1053335088.html

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wordle oyunu, the new york times (nyt), tik tok