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Yüksekova'daki çatılarda 5 metrelik buz sarkıtları oluştu
Yüksekova'daki çatılarda 5 metrelik buz sarkıtları oluştu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuk etkili olurken, binaların çatılarında, boyları 5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T15:38+0300
2022-02-03T15:38+0300
2022-02-03T15:46+0300
yaşam
hakkari
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kar
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Hakkari'de 5 metreyi bulan sarkıtlar tehlike arz ediyor.Kentteki kar yağışının ardından meydana gelen aşırı soğuklar, evlerin çatılarında boyları 5 metreye varan sarkıtlar oluşturdu.Sarkıtlar, mahalle sakinleri ve çevreden geçenler için tehlike oluştururken, bazı vatandaşların kendi çabalarıyla sarkıtları kırdığı da kaydedildi.
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Yüksekova'daki çatılarda 5 metrelik buz sarkıtları oluştu 15:38 03.02.2022 (güncellendi: 15:46 03.02.2022)
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuk etkili olurken, binaların çatılarında, boyları 5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.
Hakkari'de 5 metreyi bulan sarkıtlar tehlike arz ediyor.
Kentteki kar yağışının ardından meydana gelen aşırı soğuklar, evlerin çatılarında boyları 5 metreye varan sarkıtlar oluşturdu.
Sarkıtlar, mahalle sakinleri ve çevreden geçenler için tehlike oluştururken, bazı vatandaşların kendi çabalarıyla sarkıtları kırdığı da kaydedildi.