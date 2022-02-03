https://tr.sputniknews.com/20220203/yuksekovada-catilarda-5-metrelik-buz-sarkitlari-1053432727.html

Yüksekova'daki çatılarda 5 metrelik buz sarkıtları oluştu

Yüksekova'daki çatılarda 5 metrelik buz sarkıtları oluştu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuk etkili olurken, binaların çatılarında, boyları 5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T15:38+0300

2022-02-03T15:38+0300

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yaşam

hakkari

yüksekova

kar

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Hakkari'de 5 metreyi bulan sarkıtlar tehlike arz ediyor.Kentteki kar yağışının ardından meydana gelen aşırı soğuklar, evlerin çatılarında boyları 5 metreye varan sarkıtlar oluşturdu.Sarkıtlar, mahalle sakinleri ve çevreden geçenler için tehlike oluştururken, bazı vatandaşların kendi çabalarıyla sarkıtları kırdığı da kaydedildi.

hakkari

yüksekova

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hakkari, yüksekova, kar