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https://tr.sputniknews.com/20220204/abdde-ham-petrolun-varil-fiyati-8-yildir-ilk-kez-90-dolari-asti-1053452600.html
ABD'de ham petrolün varil fiyatı 8 yıldır ilk kez 90 doları aştı
ABD'de ham petrolün varil fiyatı 8 yıldır ilk kez 90 doları aştı
ABD'de Batı Teksas türü ham petrolün varili, kısıtlı arza karşı petrol ürünlerine olan talebin artmasıyla 2014'ten bu yana ilk kez 90 doların üstüne çıktı. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T00:58+0300
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ekonomi
abd
petrol
teksas
varil
ham petrol
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Küresel petrol talebindeki toparlanma devam ederken, arzın daha da sıkılaşacağına yönelik beklentiler petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyon ile Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler de petrol fiyatlarını yukarı taşıyan etmenler arasında yer aldı.Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2'nin üzerinde yükselerek 90 doları aştı. Böylece ABD'de ham petrolün varili Ekim 2014'ten bu yana ilk kez 90 doların üstüne çıktı.Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 2'ye yakın değer kazandıABD'de ham petrolün varil fiyatı, koronavirüs salgının etkisiyle Nisan 2020'de tarihi düşük seviyeleri görmesinin ardından talepteki toparlanmayla sert bir ralli yaşamıştı. Batı Teksas türü ham petrol vadelileri, Nisan 2020'de ilk kez sıfırın altında işlem görmüştü.Uluslararası standart kabul edilen ham petrol türü Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 2'ye yakın değer kazanarak 91 dolar seviyelerine çıktı.Brent petrolün varil fiyatı, 26 Ocak'ta Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin artmasıyla 2014'ten bu yana ilk kez 90 dolara ulaşmıştı.'Piyasalarda süregelen daralma endişeleri pekişiyor'Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubu, 2 Şubat'ta günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına mart ayında da devam etme kararı almıştı.Analistler, küresel ekonomik toparlanmanın etkisiyle yükselmeyi sürdüren petrol talebine rağmen grubun mevcut politikasını sürdürmesi ve önceki üretim hedeflerine ulaşamamasının piyasalardaki süregelen daralma endişelerini pekiştirdiğini söyledi.
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abd, petrol, teksas, varil, ham petrol

ABD'de ham petrolün varil fiyatı 8 yıldır ilk kez 90 doları aştı

00:58 04.02.2022 (güncellendi: 01:13 04.02.2022)
© AAOPEC kararının ardından Brent petrol 80 dolar seviyesinde
OPEC kararının ardından Brent petrol 80 dolar seviyesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© AA
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ABD'de Batı Teksas türü ham petrolün varili, kısıtlı arza karşı petrol ürünlerine olan talebin artmasıyla 2014'ten bu yana ilk kez 90 doların üstüne çıktı.
Küresel petrol talebindeki toparlanma devam ederken, arzın daha da sıkılaşacağına yönelik beklentiler petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.
Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyon ile Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler de petrol fiyatlarını yukarı taşıyan etmenler arasında yer aldı.
Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2'nin üzerinde yükselerek 90 doları aştı. Böylece ABD'de ham petrolün varili Ekim 2014'ten bu yana ilk kez 90 doların üstüne çıktı.

Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 2'ye yakın değer kazandı

ABD'de ham petrolün varil fiyatı, koronavirüs salgının etkisiyle Nisan 2020'de tarihi düşük seviyeleri görmesinin ardından talepteki toparlanmayla sert bir ralli yaşamıştı. Batı Teksas türü ham petrol vadelileri, Nisan 2020'de ilk kez sıfırın altında işlem görmüştü.
Uluslararası standart kabul edilen ham petrol türü Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 2'ye yakın değer kazanarak 91 dolar seviyelerine çıktı.
Brent petrolün varil fiyatı, 26 Ocak'ta Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin artmasıyla 2014'ten bu yana ilk kez 90 dolara ulaşmıştı.

'Piyasalarda süregelen daralma endişeleri pekişiyor'

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubu, 2 Şubat'ta günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına mart ayında da devam etme kararı almıştı.
Analistler, küresel ekonomik toparlanmanın etkisiyle yükselmeyi sürdüren petrol talebine rağmen grubun mevcut politikasını sürdürmesi ve önceki üretim hedeflerine ulaşamamasının piyasalardaki süregelen daralma endişelerini pekiştirdiğini söyledi.
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