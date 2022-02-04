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https://tr.sputniknews.com/20220204/bit-pazarindan-30-dolara-alinan-cizimin-10-milyon-dolar-degerinde-oldugu-ortaya-cikti-1053472294.html
Bit pazarından 30 dolara alınan çizimin 10 milyon dolar değerinde olduğu ortaya çıktı
Bit pazarından 30 dolara alınan çizimin 10 milyon dolar değerinde olduğu ortaya çıktı
Rönesansın en önemli sanatçılarından biri olarak tanınan ressam Albrecht Dürer’in imzasını taşıyan bir tablonun, ona ait olduğu bilinmeden 2017’de bit... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T14:50+0300
2022-02-04T14:50+0300
yaşam
abd
ingiltere
almanya
ressam
çizim
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Tabloyu himayesinde bulunduran, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Agnews Sanat Galerisi, 1528'de hayatını kaybeden Albrecht Dürer'in zamanının en büyük Alman sanatçısı olmasının yanı sıra, Avrupa Rönesansı'nın en önemli sanatçı ve entellektüellerinden biri olarak tanındığını belirtti.Agnews Sanat Galerisi, Dürer'in kariyeri ve mirası sanat tarihçilerince kapsamlı bir şekilde incelenmiş olsa da, sanatçının çalışmalarını bulabilmenin oldukça zor olduğunu kaydederek, bit pazarından satın alındığında bir Dürer eseri olduğu bilinmeyen çizimin ‘yeniden keşfedilmesinin’ sanat çevrelerinde heyecan yarattığının altını çizdi. Açıklamada, “Dürer'in bilinmeyen eserlerinin ortaya çıktığına nadiren tanık oluyoruz. Elimize geçtiğinden bu yana büyük ilgi çekiyor” ifadelerine yer verildi.Amerikan basınının haberlerine göre ABD’nin Boston kentinde yaşayan ve eserin yeniden keşfedilmesinde önemli rolü bulunan eksper ve koleksiyoner Clifford Schorer, çizimi 2019 yılında Massachusetts’te gördüğünü söyledi. Galeriye danışmanlık yapan Schorer, bir partiye giderken hediye almayı unuttuğu için eski kitaplar satan bir dükkana uğradığını, sahibinin bir arkadaşının elinde Dürer’e ait bir eser olduğunu söyleyerek görmek isteyip istemediğini sorduğunu anlattı. Kitapçıya göre çizim bir mimarın evindeydi ve mimarın babası çizimi bit pazarından satın almış ve oğluna hediye etmişti.“Açıkçası giderken çok umutlu değildim. Böyle önemli isimlere ait olduğu söylenen eserler öyle çıkmayabiliyor” diyen Schorer, yaklaşık üç yıl eseri inceleyerek dünyanın farklı noktalarına 17 seyahat yaptı, çok sayıda ekspere danıştı. Yaptırdığı teknik analizlerin ardından, eserin Dürer’e ait olduğu tespit edildi. Schorer'e göre çizim satılması halinde 10 milyon dolara alıcı bulabilecek.'The Virgin and Child' (Bakire ve Çocuk) isimli çizimin 1503 yılında tamamlandığı tahmin ediliyor.
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abd, ingiltere, almanya, ressam, çizim

Bit pazarından 30 dolara alınan çizimin 10 milyon dolar değerinde olduğu ortaya çıktı

14:50 04.02.2022
© Fotoğraf : Babylons&IAAF Sanat ve Antika Fuarı İstanbul Sanat ve Antika Fuarı
İstanbul Sanat ve Antika Fuarı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© Fotoğraf : Babylons&IAAF Sanat ve Antika Fuarı
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Rönesansın en önemli sanatçılarından biri olarak tanınan ressam Albrecht Dürer’in imzasını taşıyan bir tablonun, ona ait olduğu bilinmeden 2017’de bit pazarından 30 dolara satın alındığı ancak gerçekte 10 milyon dolar değerinde olduğu öğrenildi.
Tabloyu himayesinde bulunduran, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Agnews Sanat Galerisi, 1528'de hayatını kaybeden Albrecht Dürer'in zamanının en büyük Alman sanatçısı olmasının yanı sıra, Avrupa Rönesansı'nın en önemli sanatçı ve entellektüellerinden biri olarak tanındığını belirtti.
Agnews Sanat Galerisi, Dürer'in kariyeri ve mirası sanat tarihçilerince kapsamlı bir şekilde incelenmiş olsa da, sanatçının çalışmalarını bulabilmenin oldukça zor olduğunu kaydederek, bit pazarından satın alındığında bir Dürer eseri olduğu bilinmeyen çizimin ‘yeniden keşfedilmesinin’ sanat çevrelerinde heyecan yarattığının altını çizdi.
Açıklamada, “Dürer'in bilinmeyen eserlerinin ortaya çıktığına nadiren tanık oluyoruz. Elimize geçtiğinden bu yana büyük ilgi çekiyor” ifadelerine yer verildi.
Amerikan basınının haberlerine göre ABD’nin Boston kentinde yaşayan ve eserin yeniden keşfedilmesinde önemli rolü bulunan eksper ve koleksiyoner Clifford Schorer, çizimi 2019 yılında Massachusetts’te gördüğünü söyledi.
Galeriye danışmanlık yapan Schorer, bir partiye giderken hediye almayı unuttuğu için eski kitaplar satan bir dükkana uğradığını, sahibinin bir arkadaşının elinde Dürer’e ait bir eser olduğunu söyleyerek görmek isteyip istemediğini sorduğunu anlattı. Kitapçıya göre çizim bir mimarın evindeydi ve mimarın babası çizimi bit pazarından satın almış ve oğluna hediye etmişti.
“Açıkçası giderken çok umutlu değildim. Böyle önemli isimlere ait olduğu söylenen eserler öyle çıkmayabiliyor” diyen Schorer, yaklaşık üç yıl eseri inceleyerek dünyanın farklı noktalarına 17 seyahat yaptı, çok sayıda ekspere danıştı. Yaptırdığı teknik analizlerin ardından, eserin Dürer’e ait olduğu tespit edildi. Schorer'e göre çizim satılması halinde 10 milyon dolara alıcı bulabilecek.
'The Virgin and Child' (Bakire ve Çocuk) isimli çizimin 1503 yılında tamamlandığı tahmin ediliyor.
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