https://tr.sputniknews.com/20220204/centcom-komutani-mckenzie-suriyedeki-isid-operasyonunun-amaci-kureysiyi-yakalamakti-1053455162.html

CENTCOM Komutanı McKenzie: Suriye'deki IŞİD operasyonunun amacı Kureyşi'yi yakalamaktı

CENTCOM Komutanı McKenzie: Suriye'deki IŞİD operasyonunun amacı Kureyşi'yi yakalamaktı

CENTCOM Komutanı McKenzie, IŞİD lideri İbrahim El Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğü Suriye'nin kuzeybatındaki operasyonla ilgili, "Misyonun amacı onu... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T03:05+0300

2022-02-04T03:05+0300

2022-02-04T03:05+0300

dünya

suriye

işid

abd

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

kenneth mckenzie

ebu ibrahim el haşimi el kureyşi

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ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie, Ortadoğu Enstitüsü'nün 'MEI-CENTCOM Yıllık Konferansında' önceki gece ABD özel kuvvetlerinin İdlib'de IŞİD lideri Kureyşi'ye yönelik düzenlediği operasyon hakkında bilgi verdi.Operasyonun uzun menzilli helikopter baskını ile gerçekleştirildiğini belirten McKenzie, "Niyet IŞİD liderinin yakalanmasıydı, operasyonun amacı buydu ancak ustalıkla planlanmış ve yürütülen operasyon Ebu Bekir El Bağdadi'nin halefinin ölümüyle sonuçlandı" diye konuştu.McKenzier, Kureyşi'nin Bağdadi kadar bilinmediğini kaydederek, "Sizi temin ederim ki o, ABD'ye ve ortaklarımıza yönelik saldırılar konusunda en az onun kadar kötü ve kararlıydı" ifadelerini kullandı.Bağdadi, IŞİD içinde ikonik ve filozofik bir konumda bulunurken Kureyşi'nin örgüt içinde operasyonların planlayıcısı ve yöneticisi olduğunu savunan McKenzie, Kureyşi'nin Irak ve Suriye'deki bir çok vahşetten sorumlu olduğunu aktardı.'Kureyşi savaşmadan öldü'CENTCOM Komutanı, operasyon sırasında Kureyşi'nin binanın 3. katındaki meydana gelen büyük bir patlama sonucu öldüğüne işaret ederek, "Kureyşi karşılık vermedi. Biz teslim olması için çağrıda bulunmamıza ve ona hayatta kalması için bir yol önermemize rağmen, kendisini ve yakın ailesini savaşmadan öldürdü" dedi.Operasyonun sivil kayıpları en aza indirecek şekilde planlanarak gerçekleştirildiğini savunan McKenzie, sonuçta meydana gelen kayıplardan Kureyşi'nin ve operasyon sırasında karşılık veren IŞİD üyelerinin sorumlu olduğunu iddia etti.McKenzie, Kureyşi'nin ölümü ile ABD'nin teröristleri bulup ortadan kaldırmaya odaklanmaya ve terörizme karşı mücadelede kararlı olmaya devam ettiğinin göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.CENTCOM'a bağlı ABD özel kuvvetlerinin, önceki gece İdlib'de IŞİD lideri Kureyşi'ye yönelik operasyon düzenlemesinin ardından 6'sı çocuk, 4'ü kadın 13 kişinin öldüğünü bildirilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220203/biden-isid-liderinin-oldurulmesine-iliskin-operasyonun-detaylarini-paylasiyor-1053439727.html

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suriye, işid, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), kenneth mckenzie, ebu ibrahim el haşimi el kureyşi