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https://tr.sputniknews.com/20220204/civciv-kostumlu-bir-kisi-polis-otosunun-ustune-oturunca-ekipler-tarafindan-aracin-kafesine-konuldu-1053486405.html
Civciv kostümlü bir kişi, polis otosunun üstüne oturunca ekipler tarafından aracın kafesine konuldu
Civciv kostümlü bir kişi, polis otosunun üstüne oturunca ekipler tarafından aracın kafesine konuldu
Kahramanmaraş’ta civciv kostümü giyen bir kişi, yol ortasında oynadıktan sonra polis aracının üzerine oturunca ekipler tarafından aracın kafesine konuldu. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T20:25+0300
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yaşam
civciv
polis
kahramanmaraş
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Kahramanmaraş’ta ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, sosyal medya için video çekmek istedi. Civciv kostümünü giyen vatandaş, Azerbaycan Bulvarı'nda tek başına oynamaya başladı. Bir müddet oynayan vatandaş, trafikte seyir halindeki polis aracının önünde oyununa devam etti. Oyunu biten vatandaş daha sonra polis aracının ön kaputuna oturunca polisler, şahsı araç üzerinden alarak kafese koydu.
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civciv, polis, kahramanmaraş

Civciv kostümlü bir kişi, polis otosunun üstüne oturunca ekipler tarafından aracın kafesine konuldu

20:25 04.02.2022 (güncellendi: 20:49 04.02.2022)
© İHA / HALİL ULUBEY-AW535948Civciv kostümlü bir kişi, polis otosunun üstüne oturunca ekipler tarafından aracın kafesine konuldu
Civciv kostümlü bir kişi, polis otosunun üstüne oturunca ekipler tarafından aracın kafesine konuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© İHA / HALİL ULUBEY-AW535948
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Kahramanmaraş’ta civciv kostümü giyen bir kişi, yol ortasında oynadıktan sonra polis aracının üzerine oturunca ekipler tarafından aracın kafesine konuldu.
Kahramanmaraş’ta ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, sosyal medya için video çekmek istedi. Civciv kostümünü giyen vatandaş, Azerbaycan Bulvarı'nda tek başına oynamaya başladı. Bir müddet oynayan vatandaş, trafikte seyir halindeki polis aracının önünde oyununa devam etti.

Oyunu biten vatandaş daha sonra polis aracının ön kaputuna oturunca polisler, şahsı araç üzerinden alarak kafese koydu.
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