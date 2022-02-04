https://tr.sputniknews.com/20220204/civciv-kostumlu-bir-kisi-polis-otosunun-ustune-oturunca-ekipler-tarafindan-aracin-kafesine-konuldu-1053486405.html

Civciv kostümlü bir kişi, polis otosunun üstüne oturunca ekipler tarafından aracın kafesine konuldu

Civciv kostümlü bir kişi, polis otosunun üstüne oturunca ekipler tarafından aracın kafesine konuldu

Kahramanmaraş’ta civciv kostümü giyen bir kişi, yol ortasında oynadıktan sonra polis aracının üzerine oturunca ekipler tarafından aracın kafesine konuldu. 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T20:25+0300

2022-02-04T20:25+0300

2022-02-04T20:49+0300

yaşam

civciv

polis

kahramanmaraş

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Kahramanmaraş’ta ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, sosyal medya için video çekmek istedi. Civciv kostümünü giyen vatandaş, Azerbaycan Bulvarı'nda tek başına oynamaya başladı. Bir müddet oynayan vatandaş, trafikte seyir halindeki polis aracının önünde oyununa devam etti. Oyunu biten vatandaş daha sonra polis aracının ön kaputuna oturunca polisler, şahsı araç üzerinden alarak kafese koydu.

kahramanmaraş

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2022

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civciv, polis, kahramanmaraş