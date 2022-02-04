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Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Moskova'da mevkidaşı Pankin'le görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Moskova'da mevkidaşı Pankin'le görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Moskova'da bulunduğu resmi temaslar kapsamında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T19:38+0300
2022-02-04T19:38+0300
dünya
rusya
türkiye
aleksandr pankin
faruk kaymakcı
moskova
karadeniz ekonomik işbirliği örgütü (kei)
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, güncel uluslararası sorunları geniş yelpazede ele alan Pakin ve Kaymakcı, küresel ve bölgesel ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine odaklandı.Taraflar, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), G20 ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi çok taraflı diplomasinin temel formatlarında Rus-Türk işbirliği kapsamındaki belirli görev ve fırsatlara özel önem verdi.Bu yaz KEİ'nin 30. yıldönümü münasebetiyle İstanbul'da devlet ve hükümet başkanları zirvesi düzenleme inisiyatifi kapsamında yakın işbirliğine hazır olduklarının altını çizen taraflar, Temmuz-Aralık 2022'de Rusya'nın KEİ dönem başkanlığındaki etkinlik programının verimli bir şekilde uygulanması için birlikte çalışma niyetinde olduklarını ifade etti."G20'nin küresel ekonomik yönetişim sisteminde öncü koordinasyon mekanizması olarak oynadığı lider rolüne ve dönem başkanı Endonezya'nın 2022'deki foruma yönelik planlarına destek ifade edildi" diye devam eden açıklamaya göre Pankin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G20 platformunda temel ihtiyaç ürünlerinin uluslararası ticareti için 'yeşil koridorlar' açılması ve aşıların ve aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması için ortaya koyduğu inisiyatiflerin özel bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.Pakin ve Kaymakcı, iklim değişikliğinin oluşturduğu tehditler karşısında küresel enerji piyasalarındaki durumu ve beklentileri, uluslararası göçün sosyo-ekonomik boyutlarını, Rusya ve Türkiye'nin küresel Covid-19 aşılama çabalarına katkılarını da ele aldı.
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rusya, türkiye, aleksandr pankin, faruk kaymakcı, moskova, karadeniz ekonomik işbirliği örgütü (kei)

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Moskova'da mevkidaşı Pankin'le görüştü

19:38 04.02.2022
© Twitter/ Faruk KaymakcıFaruk Kaymakcı ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin
Faruk Kaymakcı ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© Twitter/ Faruk Kaymakcı
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Moskova'da bulunduğu resmi temaslar kapsamında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin'le bir araya geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, güncel uluslararası sorunları geniş yelpazede ele alan Pakin ve Kaymakcı, küresel ve bölgesel ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine odaklandı.

Taraflar, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), G20 ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi çok taraflı diplomasinin temel formatlarında Rus-Türk işbirliği kapsamındaki belirli görev ve fırsatlara özel önem verdi.

Bu yaz KEİ'nin 30. yıldönümü münasebetiyle İstanbul'da devlet ve hükümet başkanları zirvesi düzenleme inisiyatifi kapsamında yakın işbirliğine hazır olduklarının altını çizen taraflar, Temmuz-Aralık 2022'de Rusya'nın KEİ dönem başkanlığındaki etkinlik programının verimli bir şekilde uygulanması için birlikte çalışma niyetinde olduklarını ifade etti.

"G20'nin küresel ekonomik yönetişim sisteminde öncü koordinasyon mekanizması olarak oynadığı lider rolüne ve dönem başkanı Endonezya'nın 2022'deki foruma yönelik planlarına destek ifade edildi" diye devam eden açıklamaya göre Pankin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G20 platformunda temel ihtiyaç ürünlerinin uluslararası ticareti için 'yeşil koridorlar' açılması ve aşıların ve aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması için ortaya koyduğu inisiyatiflerin özel bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Pakin ve Kaymakcı, iklim değişikliğinin oluşturduğu tehditler karşısında küresel enerji piyasalarındaki durumu ve beklentileri, uluslararası göçün sosyo-ekonomik boyutlarını, Rusya ve Türkiye'nin küresel Covid-19 aşılama çabalarına katkılarını da ele aldı.
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