EGM'de tanınmaz hale gelen cesetler için 'yeniden yüzlendirme', kayıp çocuklar için adli yaşlandırma

© AA Herhangi bir vakada bulunan iskelet ya da kemik parçalarının öncelikle bir insana ait olup olmadığını belirleyen ekipler, sonrasında ise insana ait olduğu tespit edilen kemiklerden yola çıkarak kişinin cinsiyet, yaş ve boy uzunluğunu belirliyor. Laboratuvarlara son 5 yılda gelen 3 bin 863 kemik ve iskelet parçası uzman ekip tarafından incelendi.