Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret edecek

Ukrayna-Rusya krizinin diplomatik yollardan çözümü için liderlerin girişimleri sürüyor. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 Şubat'ta Rusya'ya, 8 Şubat'ta da Ukrayna'ya gideceği duyuruldu.28 ve 31 Ocak'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Macron, çarşamba günü Tourcoing kentini ziyaretinde Rusya ile Ukrayna sınırında tırmanan krize diplomatik bir çözüm bulabilmek için Rusya'ya gitme seçeneğini göz ardı etmeyeceğini söylemişti.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 Şubat'ta Rusya, 8 Şubat'ta ise Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.
Ukrayna-Rusya krizinin diplomatik yollardan çözümü için liderlerin girişimleri sürüyor. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 Şubat'ta Rusya'ya, 8 Şubat'ta da Ukrayna'ya gideceği duyuruldu.
28 ve 31 Ocak'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Macron, çarşamba günü Tourcoing kentini ziyaretinde Rusya ile Ukrayna sınırında tırmanan krize diplomatik bir çözüm bulabilmek için Rusya'ya gitme seçeneğini göz ardı etmeyeceğini söylemişti.