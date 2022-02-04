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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220204/fransa-cumhurbaskani-macron-rusya-ve-ukraynayi-ziyaret-edecek-1053464980.html
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret edecek
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret edecek
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 Şubat'ta Rusya, 8 Şubat'ta ise Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T12:25+0300
2022-02-04T12:25+0300
ukrayna krizi
fransa
emmanuel macron
vladimir putin
ukrayna
rusya
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Ukrayna-Rusya krizinin diplomatik yollardan çözümü için liderlerin girişimleri sürüyor. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 Şubat'ta Rusya'ya, 8 Şubat'ta da Ukrayna'ya gideceği duyuruldu.28 ve 31 Ocak'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Macron, çarşamba günü Tourcoing kentini ziyaretinde Rusya ile Ukrayna sınırında tırmanan krize diplomatik bir çözüm bulabilmek için Rusya'ya gitme seçeneğini göz ardı etmeyeceğini söylemişti.
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fransa, emmanuel macron, vladimir putin, ukrayna, rusya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret edecek

12:25 04.02.2022
© REUTERS / John ThysFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Avrupa Birliği (AB)
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / John Thys
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Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 Şubat'ta Rusya, 8 Şubat'ta ise Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.
Ukrayna-Rusya krizinin diplomatik yollardan çözümü için liderlerin girişimleri sürüyor. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 7 Şubat'ta Rusya'ya, 8 Şubat'ta da Ukrayna'ya gideceği duyuruldu.
28 ve 31 Ocak'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Macron, çarşamba günü Tourcoing kentini ziyaretinde Rusya ile Ukrayna sınırında tırmanan krize diplomatik bir çözüm bulabilmek için Rusya'ya gitme seçeneğini göz ardı etmeyeceğini söylemişti.
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