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İzmir’de silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
İzmir’de silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
İzmir’in Buca ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralanan müzisyen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T10:35+0300
2022-02-04T10:35+0300
türkiye
izmir
cinayet
müzisyen
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Müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan Şener Esen, dün gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Esen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
türkiye
izmir
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izmir, cinayet, müzisyen

İzmir’de silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti

10:35 04.02.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org olay yeri girilmez
olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org
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İzmir’in Buca ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralanan müzisyen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan Şener Esen, dün gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Hastaneye kaldırılan Esen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
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