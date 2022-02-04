https://tr.sputniknews.com/20220204/izmirde-silahli-saldiriya-ugrayan-muzisyen-hayatini-kaybetti-1053460367.html

İzmir’de silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti

İzmir’de silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti

İzmir’in Buca ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralanan müzisyen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T10:35+0300

2022-02-04T10:35+0300

2022-02-04T10:35+0300

türkiye

izmir

cinayet

müzisyen

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Müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan Şener Esen, dün gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Esen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

izmir, cinayet, müzisyen