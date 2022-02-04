https://tr.sputniknews.com/20220204/kafelerde-yeni-uygulama-ilk-siparisinde-30-tl-odemeyen-oturamayacak-1053466992.html

Kafelerde yeni uygulama: İlk siparişinde 30 TL ödemeyen oturamayacak

Kafelerde yeni uygulama: İlk siparişinde 30 TL ödemeyen oturamayacak

İstanbul'da bazı kafelerin, saat ve fiyat sınırlaması uygulamaya başladığı belirtildi. 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T13:04+0300

2022-02-04T13:04+0300

2022-02-04T13:04+0300

türkiye

kafe

restoran

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İstanbul'da bulunan bazı kafelere 'sipariş sınırı' getirildi. Buna göre, müşterilerin masaya oturmak için 30 TL'lik sipariş vermeleri gerekiyor. Kafede oturmaya devam etmek içinse 6 saat sonra ikinci sipariş vermek gerekiyor.Bazı kafe ve restoranlarda masalara bırakılan notlarda "Masa işgal süresi 30 dakika ile sınırlıdır, asgari tüketim 30 TL'dir" yazılı notlar asıldığı görüldü. Uygulama, sosyal medyada tepki çekti.

türkiye

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2022

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kafe, restoran