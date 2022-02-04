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https://tr.sputniknews.com/20220204/nestle-guney-afrikada-icinde-cam-parcalari-tespit-edilen-cikolatalari-piyasadan-cekti-1053485226.html
Nestle, Güney Afrika'da içinde cam parçaları tespit edilen çikolataları piyasadan çekti
Nestle, Güney Afrika'da içinde cam parçaları tespit edilen çikolataları piyasadan çekti
Nestle firmasının, Güney Afrika'da piyasaya sürülen ve içinde cam parçacıkları bulunduğu tespit edilen KitKat çikolatalarını piyasadan çektiği bildirildi. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T19:35+0300
2022-02-04T19:35+0300
2022-02-04T19:42+0300
güney afrika
çikolata
kitkat
nestle
cam
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Nestle Güney Afrika'dan yapılan açıklamada, kalite ve güvenlik kontrolü sırasında bazı KitKat çikolatalarında küçük cam parçalarının tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.Açıklamada, önlem olarak içinde cam tespit edilen serilerin piyasadan çekildiği belirtildi.Bugüne kadar herhangi bir yaralanma veya şikayetle karşılaşılmadığı kaydedilen açıklamada, seri numaraları paylaşılan ürünleri satın alan müşterilerin, bu ürünleri iade etmesi tavsiye edildi.
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güney afrika, çikolata, kitkat , nestle, cam
Nestle, Güney Afrika'da içinde cam parçaları tespit edilen çikolataları piyasadan çekti 19:35 04.02.2022 (güncellendi: 19:42 04.02.2022) Abone ol
Nestle firmasının, Güney Afrika'da piyasaya sürülen ve içinde cam parçacıkları bulunduğu tespit edilen KitKat çikolatalarını piyasadan çektiği bildirildi.
Nestle Güney Afrika'dan yapılan açıklamada, kalite ve güvenlik kontrolü sırasında bazı KitKat çikolatalarında küçük cam parçalarının tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, önlem olarak içinde cam tespit edilen serilerin piyasadan çekildiği belirtildi.
Bugüne kadar herhangi bir yaralanma veya şikayetle karşılaşılmadığı kaydedilen açıklamada, seri numaraları paylaşılan ürünleri satın alan müşterilerin, bu ürünleri iade etmesi tavsiye edildi.