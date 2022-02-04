https://tr.sputniknews.com/20220204/nestle-guney-afrikada-icinde-cam-parcalari-tespit-edilen-cikolatalari-piyasadan-cekti-1053485226.html

Nestle, Güney Afrika'da içinde cam parçaları tespit edilen çikolataları piyasadan çekti

Nestle, Güney Afrika'da içinde cam parçaları tespit edilen çikolataları piyasadan çekti

Nestle firmasının, Güney Afrika'da piyasaya sürülen ve içinde cam parçacıkları bulunduğu tespit edilen KitKat çikolatalarını piyasadan çektiği bildirildi. 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T19:35+0300

2022-02-04T19:35+0300

2022-02-04T19:42+0300

güney afrika

çikolata

kitkat

nestle

cam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103906/89/1039068958_0:77:1024:653_1920x0_80_0_0_0d8a0991017686c9f9e68336959ed681.jpg

Nestle Güney Afrika'dan yapılan açıklamada, kalite ve güvenlik kontrolü sırasında bazı KitKat çikolatalarında küçük cam parçalarının tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.Açıklamada, önlem olarak içinde cam tespit edilen serilerin piyasadan çekildiği belirtildi.Bugüne kadar herhangi bir yaralanma veya şikayetle karşılaşılmadığı kaydedilen açıklamada, seri numaraları paylaşılan ürünleri satın alan müşterilerin, bu ürünleri iade etmesi tavsiye edildi.

güney afrika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

güney afrika, çikolata, kitkat , nestle, cam