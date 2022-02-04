https://tr.sputniknews.com/20220204/pekindeki-22-kis-olimpiyat-oyunlari-bugun-resmen-basliyor-1053458457.html

Pekin'deki 22. Kış Olimpiyat Oyunları bugün resmen başlıyor

Pekin'deki 22. Kış Olimpiyat Oyunları bugün resmen başlıyor

22. Kış Olimpiyat Oyunları koronavirüs salgını ve diplomatik boykot gölgesinde bugünkü açılış töreniyle resmen başladı. Hem yaz hem oyunlarına ev sahipliği... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T10:05+0300

2022-02-04T10:05+0300

2022-02-04T10:10+0300

pekin kış olimpiyatları

spor

çin

türkiye

açılış töreni

vladimir putin

rusya

pekin

koronavirüs

boykot

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053459181_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e91c2f692a1c1a240a370e6b27e44f9d.jpg

Çin'in başkenti Pekin'de, 'sıfır vaka' politikası sayesinde dünyanın geri kalanına nazaran daha az olsa da yine de artış görülen koronavirüs vakalarının yarattığı tedirginlik içinde Kış Olimpiyat Oyunları resmen başlıyor. 2008 Pekin Yaz Olimpiyat Oyunları’ndaki açılış seremonisini de tasarlayan film yönetmeni Zhang Yimou bugün Pekin Ulusal Stadyumu’ndaki açılışın da koreografisini üstlendi. Hem yaz hem kış olimpiyatı düzenleyen ilk şehir olarak tarihe geçen Pekin'deki bu oyunlara toplamda 91 ülkeden sporcu katılıyor. Toplam 15 branşta yapılacak oyunlar 20 Şubat’ta sona erecek. Daha önce kış olimpiyat oyunlarında hiç madalya kazanamayan Türkiye, Pekin'e 6’sı kayak 1’i patende olmak üzere 7 sporcuyla gitti: Kayakta alp disiplininde Özlem Çakıroğlu ve Berkin Usta, kayakla atlamada Fatih Arda İpçioğlu, kayaklı koşuda Özlem Ceren Dursun, Ayşenur Duman ile Yusuf Emre Fırat, kısa kulvar sürat pateninde Furkan Akar. Açılışta Türk kafilesinde bayrağı Duman ile Akar taşıyacak. Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) adı altında performans sergileyecek Rus sporcuların da madalya sıralamasında ilk üçte yer alması bekleniyor. Pekin Kış Olimpiyatları’ndaki Rus ekibinde 217 sporcu yer alacak.ABD'li kayak yarışçısı Mikaela Shiffrin ve artistik buz pateninde olimpiyat şampiyonu Japonya Hanyu Yuzuru ve Hollandalı sürat patencisi Ireen Wüst kış olimpiyat oyunlarının merakla beklenen yıldızlarından. Olimpiyatlar, Kovid-19'un yayılmasından korunmak amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin yer aldığı etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı 'kapalı devre' sisteminde gerçekleştirilecek. Açılış, kapanış törenleri ve müsabakalar için bilet satılmazken izleyici grupları davetle müsabakalara getirilecek. Uygurlara yönelik hak ihlalleri gerekçe gösterilerek ABD'nin başını çektiği diplomatik boykot kararına 10 ülkenin katılığı organizasyona katılma kararı veren lider ve örgütler ise şöyle: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni, Singapur Cumhurbaşkanı Halime Yakup, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid Al Nahyan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Lüksemburg Büyük Dükü Henri ile Monaco Prensi 2. Albert, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Moğolistan Başkanı L. Oyun-Erdene, Pakistan Başbakanı İmran Han, Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija, Güney Kore Meclis Başkanı Park Byeong-Seug, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov, Tayland Prensesi Maha Chakri Sirindhorn, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulu Başkanı Abdulla Şahid, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Genel Direktörü Daren Tang, Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Marcos Troyjo ve Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Cang Ming. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) basın toplantılarında, röportajlarda veya sosyal medya üzerinden siyasi açıklamalara izin verildiğini, ancak tüm bunların yarışmalarda veya madalya törenlerinde yeri olmadığını vurgulamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220202/rus-sporcular-pekin-kis-oyunlarina-gidiyor-altin-madalya-hangi-alanlarda-gelecek-1053383833.html

https://tr.sputniknews.com/20220203/moskova-hayvanat-bahcesinin-pandalari-pekin-kis-olimpiyat-oyunlarinin-galiplerini-tahmin-etti-1053426483.html

çin

rusya

pekin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pekin kış olimpiyatları, çin, türkiye, açılış töreni, vladimir putin, rusya, pekin, koronavirüs, boykot