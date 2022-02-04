https://tr.sputniknews.com/20220204/putin-ve-si-karsilikli-odemelerde-ulusal-para-birimleri-kullaniminin-yayginlastirilmasinda-anlasti-1053478629.html

Putin ve Şi, karşılıklı ödemelerde ulusal para birimleri kullanımının yaygınlaştırılmasında anlaştı

Putin ve Şi, karşılıklı ödemelerde ulusal para birimleri kullanımının yaygınlaştırılmasında anlaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping, ülkelerinin karşılıklı ticaretinde ödemelerin ulusal para birimleri ile yapılması... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T16:48+0300

2022-02-04T16:48+0300

2022-02-04T16:54+0300

çin

ekonomi

şi cinping

vladimir putin

dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi’nin Pekin’deki görüşmeleri sırasında, ülkeleri arasındaki ödemelerin ulusal para birimleri ile yapılması uygulamasının yaygınlaştırılması konusunda anlaştığını belirtti.Rusya ve Çin’in karşılıklı ticaretinde ulusal para birimleri cinsinden yapılan ödemelerin payının şu an yüzde 20’yi aştığını kaydeden Peskov, “Bu, bir yandan mütevazı bir oran, diğer yandan da çok önemli bir ilerleme. Nitekim doları basan ülkenin öngörülemezliği göz önünde bulundurulduğunda, bu uygulamanın genişletilmesi gerekmektedir. buna ilişkin bir anlaşma sağlanmış durumda” dedi.Kremlin Sözcüsü, Putin ve Şi’nin Pekin’deki görüşmesinde ülkelerin askeri-teknik işbirliğinin de ele alındığını kaydetti ve ekledi: Ayrıca Peskov, Pekin’deki görüşmede Rusya ve Çin’in yatırım alanındaki ilişkilerinin de ele alındığını söyledi ve “Çin, Rusya ekonomisinin başlıca yatırımcılarından biri, bu alanda sekizinci sırada yer alıyor” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220204/putin-rusya-cin-iliskileri-essiz-nitelikte-1053476511.html

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çin, şi cinping, vladimir putin, dmitriy peskov