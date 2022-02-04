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https://tr.sputniknews.com/20220204/putin-ve-si-karsilikli-odemelerde-ulusal-para-birimleri-kullaniminin-yayginlastirilmasinda-anlasti-1053478629.html
Putin ve Şi, karşılıklı ödemelerde ulusal para birimleri kullanımının yaygınlaştırılmasında anlaştı
Putin ve Şi, karşılıklı ödemelerde ulusal para birimleri kullanımının yaygınlaştırılmasında anlaştı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping, ülkelerinin karşılıklı ticaretinde ödemelerin ulusal para birimleri ile yapılması... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T16:48+0300
2022-02-04T16:54+0300
çin
ekonomi
şi cinping
vladimir putin
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi’nin Pekin’deki görüşmeleri sırasında, ülkeleri arasındaki ödemelerin ulusal para birimleri ile yapılması uygulamasının yaygınlaştırılması konusunda anlaştığını belirtti.Rusya ve Çin’in karşılıklı ticaretinde ulusal para birimleri cinsinden yapılan ödemelerin payının şu an yüzde 20’yi aştığını kaydeden Peskov, “Bu, bir yandan mütevazı bir oran, diğer yandan da çok önemli bir ilerleme. Nitekim doları basan ülkenin öngörülemezliği göz önünde bulundurulduğunda, bu uygulamanın genişletilmesi gerekmektedir. buna ilişkin bir anlaşma sağlanmış durumda” dedi.Kremlin Sözcüsü, Putin ve Şi’nin Pekin’deki görüşmesinde ülkelerin askeri-teknik işbirliğinin de ele alındığını kaydetti ve ekledi: Ayrıca Peskov, Pekin’deki görüşmede Rusya ve Çin’in yatırım alanındaki ilişkilerinin de ele alındığını söyledi ve “Çin, Rusya ekonomisinin başlıca yatırımcılarından biri, bu alanda sekizinci sırada yer alıyor” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220204/putin-rusya-cin-iliskileri-essiz-nitelikte-1053476511.html
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çin, şi cinping, vladimir putin, dmitriy peskov

Putin ve Şi, karşılıklı ödemelerde ulusal para birimleri kullanımının yaygınlaştırılmasında anlaştı

16:48 04.02.2022 (güncellendi: 16:54 04.02.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin ile Şi Cinping
Vladimir Putin ile Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping, ülkelerinin karşılıklı ticaretinde ödemelerin ulusal para birimleri ile yapılması uygulamasının genişletilmesi konusunda anlaştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi’nin Pekin’deki görüşmeleri sırasında, ülkeleri arasındaki ödemelerin ulusal para birimleri ile yapılması uygulamasının yaygınlaştırılması konusunda anlaştığını belirtti.
Rusya ve Çin’in karşılıklı ticaretinde ulusal para birimleri cinsinden yapılan ödemelerin payının şu an yüzde 20’yi aştığını kaydeden Peskov, “Bu, bir yandan mütevazı bir oran, diğer yandan da çok önemli bir ilerleme. Nitekim doları basan ülkenin öngörülemezliği göz önünde bulundurulduğunda, bu uygulamanın genişletilmesi gerekmektedir. buna ilişkin bir anlaşma sağlanmış durumda” dedi.
Kremlin Sözcüsü, Putin ve Şi’nin Pekin’deki görüşmesinde ülkelerin askeri-teknik işbirliğinin de ele alındığını kaydetti ve ekledi:
“Bu, hassas ve işbirliğinin gelişmiş olduğu bir alan. Ayrıca iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkisi ve stratejik ilişkinin de teyidi niteliğinde.”
Ayrıca Peskov, Pekin’deki görüşmede Rusya ve Çin’in yatırım alanındaki ilişkilerinin de ele alındığını söyledi ve “Çin, Rusya ekonomisinin başlıca yatırımcılarından biri, bu alanda sekizinci sırada yer alıyor” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
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Putin: Rusya-Çin ilişkileri eşsiz nitelikte
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