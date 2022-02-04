https://tr.sputniknews.com/20220204/rus-buyukelci-ingiltere-kacaklarin-iadesi-icin-moskovanin-yaptigi-50-basvuruyu-yanitsiz-birakti-1053451781.html
Rus büyükelçi: İngiltere, kaçakların iadesi için Moskova'nın yaptığı 50 başvuruyu yanıtsız bıraktı
Rus büyükelçi: İngiltere, kaçakların iadesi için Moskova'nın yaptığı 50 başvuruyu yanıtsız bıraktı
Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin, İngiltere'nin, kaçak suçluların idaesi için Rusya Başsavcılığı tarafından yapılan 50 başvuruyu yanıtsız bıraktığını... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T00:25+0300
2022-02-04T00:25+0300
2022-02-04T00:25+0300
dünya
ingiltere
rusya
iade
suçlu
andrey kelin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051879290_0:78:1200:753_1920x0_80_0_0_dabe66828262a1abc9712e74c4267279.jpg
Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Andrey Kelin, İngiltere'nin, Rusya Başsavcılığı'nın kaçak suçluların iadesi için yaptığı yaklaşık 50 başvuruya yanıt vermediğini belirtti.Sputnik'e konuşan Kelin, Rusya'da aranan çok sayıda kişinin şu anda İngiltere'de saklandığını vurguladı.Büyükelçi, "Halihazırda Başsavcılıktan (İngiltere'nin) belirli davaları açıklığa kavuşturmasını ve bu kişileri iade etmesini talep eden ve yanıt almamış yaklaşık 50 başvurumuz mevcut" ifadelerini kullandı.Geçen yıl Londra, bir suçlunun Rusya'ya iadesini kabul etmişti. Sonrasında hakkında sınır dışı kararı verilen kişi, polis tarafından uyarıldıktan sonra kaçmayı başarmış, iade işlemi başarısız olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220203/johnson-rusyanin-ukraynaya-saldirmasi-durumunda-yaptirimlar-otomatik-olarak-yururluge-girecek-1053447324.html
ingiltere
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051879290_97:0:1192:821_1920x0_80_0_0_c73514f16a8c2373f35f01707fbaff32.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ingiltere, rusya, iade, suçlu, andrey kelin
Rus büyükelçi: İngiltere, kaçakların iadesi için Moskova'nın yaptığı 50 başvuruyu yanıtsız bıraktı
Abone ol
Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin, İngiltere'nin, kaçak suçluların idaesi için Rusya Başsavcılığı tarafından yapılan 50 başvuruyu yanıtsız bıraktığını söyledi.
Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Andrey Kelin, İngiltere'nin, Rusya Başsavcılığı'nın kaçak suçluların iadesi için yaptığı yaklaşık 50 başvuruya yanıt vermediğini belirtti.
Sputnik'e konuşan Kelin, Rusya'da aranan çok sayıda kişinin şu anda İngiltere'de saklandığını vurguladı.
Büyükelçi, "Halihazırda Başsavcılıktan (İngiltere'nin) belirli davaları açıklığa kavuşturmasını ve bu kişileri iade etmesini talep eden ve yanıt almamış yaklaşık 50 başvurumuz mevcut" ifadelerini kullandı.
Geçen yıl Londra, bir suçlunun Rusya'ya iadesini kabul etmişti. Sonrasında hakkında sınır dışı kararı verilen kişi, polis tarafından uyarıldıktan sonra kaçmayı başarmış, iade işlemi başarısız olmuştu.