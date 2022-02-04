https://tr.sputniknews.com/20220204/rus-buyukelci-ingiltere-kacaklarin-iadesi-icin-moskovanin-yaptigi-50-basvuruyu-yanitsiz-birakti-1053451781.html

Rus büyükelçi: İngiltere, kaçakların iadesi için Moskova'nın yaptığı 50 başvuruyu yanıtsız bıraktı

Rus büyükelçi: İngiltere, kaçakların iadesi için Moskova'nın yaptığı 50 başvuruyu yanıtsız bıraktı

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin, İngiltere'nin, kaçak suçluların idaesi için Rusya Başsavcılığı tarafından yapılan 50 başvuruyu yanıtsız bıraktığını... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T00:25+0300

2022-02-04T00:25+0300

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dünya

ingiltere

rusya

iade

suçlu

andrey kelin

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Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Andrey Kelin, İngiltere'nin, Rusya Başsavcılığı'nın kaçak suçluların iadesi için yaptığı yaklaşık 50 başvuruya yanıt vermediğini belirtti.Sputnik'e konuşan Kelin, Rusya'da aranan çok sayıda kişinin şu anda İngiltere'de saklandığını vurguladı.Büyükelçi, "Halihazırda Başsavcılıktan (İngiltere'nin) belirli davaları açıklığa kavuşturmasını ve bu kişileri iade etmesini talep eden ve yanıt almamış yaklaşık 50 başvurumuz mevcut" ifadelerini kullandı.Geçen yıl Londra, bir suçlunun Rusya'ya iadesini kabul etmişti. Sonrasında hakkında sınır dışı kararı verilen kişi, polis tarafından uyarıldıktan sonra kaçmayı başarmış, iade işlemi başarısız olmuştu.

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ingiltere, rusya, iade, suçlu, andrey kelin