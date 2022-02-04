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Rus büyükelçi: İngiltere, kaçakların iadesi için Moskova'nın yaptığı 50 başvuruyu yanıtsız bıraktı
Rus büyükelçi: İngiltere, kaçakların iadesi için Moskova'nın yaptığı 50 başvuruyu yanıtsız bıraktı
Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin, İngiltere'nin, kaçak suçluların idaesi için Rusya Başsavcılığı tarafından yapılan 50 başvuruyu yanıtsız bıraktığını... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T00:25+0300
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dünya
ingiltere
rusya
iade
suçlu
andrey kelin
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Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Andrey Kelin, İngiltere'nin, Rusya Başsavcılığı'nın kaçak suçluların iadesi için yaptığı yaklaşık 50 başvuruya yanıt vermediğini belirtti.Sputnik'e konuşan Kelin, Rusya'da aranan çok sayıda kişinin şu anda İngiltere'de saklandığını vurguladı.Büyükelçi, "Halihazırda Başsavcılıktan (İngiltere'nin) belirli davaları açıklığa kavuşturmasını ve bu kişileri iade etmesini talep eden ve yanıt almamış yaklaşık 50 başvurumuz mevcut" ifadelerini kullandı.Geçen yıl Londra, bir suçlunun Rusya'ya iadesini kabul etmişti. Sonrasında hakkında sınır dışı kararı verilen kişi, polis tarafından uyarıldıktan sonra kaçmayı başarmış, iade işlemi başarısız olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220203/johnson-rusyanin-ukraynaya-saldirmasi-durumunda-yaptirimlar-otomatik-olarak-yururluge-girecek-1053447324.html
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ingiltere, rusya, iade, suçlu, andrey kelin

Rus büyükelçi: İngiltere, kaçakların iadesi için Moskova'nın yaptığı 50 başvuruyu yanıtsız bıraktı

00:25 04.02.2022
© REUTERS / Peter NichollsRusya - İngiltere - bayrak
Rusya - İngiltere - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / Peter Nicholls
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Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin, İngiltere'nin, kaçak suçluların idaesi için Rusya Başsavcılığı tarafından yapılan 50 başvuruyu yanıtsız bıraktığını söyledi.
Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Andrey Kelin, İngiltere'nin, Rusya Başsavcılığı'nın kaçak suçluların iadesi için yaptığı yaklaşık 50 başvuruya yanıt vermediğini belirtti.
Sputnik'e konuşan Kelin, Rusya'da aranan çok sayıda kişinin şu anda İngiltere'de saklandığını vurguladı.
Büyükelçi, "Halihazırda Başsavcılıktan (İngiltere'nin) belirli davaları açıklığa kavuşturmasını ve bu kişileri iade etmesini talep eden ve yanıt almamış yaklaşık 50 başvurumuz mevcut" ifadelerini kullandı.
Geçen yıl Londra, bir suçlunun Rusya'ya iadesini kabul etmişti. Sonrasında hakkında sınır dışı kararı verilen kişi, polis tarafından uyarıldıktan sonra kaçmayı başarmış, iade işlemi başarısız olmuştu.
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