Rusya, Çin'den narenciye ithalatı yasağını kaldırdı

Rosselhaznadzor’dan yapılan açıklamada, Çin menşeli narenciye ürünlerinin ithalatının Çin Halk Cumhuriyeti Gümrük Genel İdaresi'nin garantileri altında gerçekleştirileceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: “Karar, Çin Halk Cumhuriyeti’nin yetkili departmanı ile yürütülen çalışmaların sonuçlarına ve Çin tarafının narenciye üretimi yapan işletmeler ile bunların depolama ve paketleme yerlerine ilişkin sunduğu belgelerin incelenmesi sonucuna dayanarak alındı.” Rosselhoznadzor, Avrasya Ekonomik Birliği tarafından karantina nesneleri olarak kabul edilen nesnelerle enfekte olan ürünlere rastlanması nedeniyle Çin menşeli ürünlerin ithalatına Ocak 2020'de yasak getirmişti. Rusya, 2019’un ilk 11 ayılık döneminde Çin'den 151.2 bin ton narenciye ithal etti.
Rusya’nın tarım ürünleri denetçisi Rosselhaznadzor, 6 Ocak 2020 tarihinden beri Çin menşeli narenciye ürünlerine uyguladığı ithalat sınırlamasını kaldırdı.
Rosselhaznadzor’dan yapılan açıklamada, Çin menşeli narenciye ürünlerinin ithalatının Çin Halk Cumhuriyeti Gümrük Genel İdaresi'nin garantileri altında gerçekleştirileceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: “Karar, Çin Halk Cumhuriyeti’nin yetkili departmanı ile yürütülen çalışmaların sonuçlarına ve Çin tarafının narenciye üretimi yapan işletmeler ile bunların depolama ve paketleme yerlerine ilişkin sunduğu belgelerin incelenmesi sonucuna dayanarak alındı.”
Rosselhoznadzor, Avrasya Ekonomik Birliği tarafından karantina nesneleri olarak kabul edilen nesnelerle enfekte olan ürünlere rastlanması nedeniyle Çin menşeli ürünlerin ithalatına Ocak 2020'de yasak getirmişti.
Rusya, 2019’un ilk 11 ayılık döneminde Çin'den 151.2 bin ton narenciye ithal etti.