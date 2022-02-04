Rusya’dan Voronej bölgesinde hava savunma tatbikatı

Batı Askeri Birimi’nin aktardığına göre Juravlev, hava savunma sisteminin denetlenmesi amacıyla planlı olarak Voronej bölgesinde bir tatbikat düzenlendiğini ifade etti. Tatbikatta 500’den fazla asker, 80’den fazla silah ve teçhizat yer aldı. Juravlev, “Tatbikat, uçaksavar füze kuvvetleri birlikleri personelinin belirlenen devriye bölgelerine kilometrelerce süren yürüyüşüyle başladı. Askerler Rusya sınırlarını ihlal eden sahte düşman saldırısını vaktinde tespit ve geri püskürtmeye yönelik komuta ve kumanda noktaları kurdu” ifadelerini kullandı. Tatbikat sırasında Su-34 uçakları sahte düşman olarak faaliyet gösterdi. S-300 füze savunma sistemleri ekipleri sahte düşmanın yoğun füze saldırılarını püskürttü. ‘Düşmanın’ insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılara karşı da savunma faaliyetleri gerçekleştirildi. Tatbikatta Pantsir-S1 sistemleri de yer aldı.
Rusya ordusunun Batı Askeri Birimi Komutanı Aleksandr Juravlev, 500’ü aşkın asker, 80’i aşkın silah ve askeri teçhizatla hava savunma tatbikatı gerçekleştirildiğini belirtti.
Batı Askeri Birimi’nin aktardığına göre Juravlev, hava savunma sisteminin denetlenmesi amacıyla planlı olarak Voronej bölgesinde bir tatbikat düzenlendiğini ifade etti. Tatbikatta 500’den fazla asker, 80’den fazla silah ve teçhizat yer aldı.
Juravlev, “Tatbikat, uçaksavar füze kuvvetleri birlikleri personelinin belirlenen devriye bölgelerine kilometrelerce süren yürüyüşüyle başladı. Askerler Rusya sınırlarını ihlal eden sahte düşman saldırısını vaktinde tespit ve geri püskürtmeye yönelik komuta ve kumanda noktaları kurdu” ifadelerini kullandı.
Tatbikat sırasında Su-34 uçakları sahte düşman olarak faaliyet gösterdi. S-300 füze savunma sistemleri ekipleri sahte düşmanın yoğun füze saldırılarını püskürttü. ‘Düşmanın’ insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılara karşı da savunma faaliyetleri gerçekleştirildi. Tatbikatta Pantsir-S1 sistemleri de yer aldı.