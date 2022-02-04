https://tr.sputniknews.com/20220204/tbmm-baskani-sentoptan-ataturk-heykeline-yapilan-saldiriya-tepki-1053481111.html

TBMM Başkanı Şentop'tan Atatürk heykeline yapılan saldırıya tepki

TBMM Başkanı Şentop'tan Atatürk heykeline yapılan saldırıya tepki

TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı, Millî Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet olarak sahip... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T18:03+0300

2022-02-04T18:03+0300

2022-02-04T18:01+0300

türkiye

mustafa şentop

tbmm

atatürk

heykel

samsun

onur anıtı

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Samsun'da Onur Anıtı'na Edirne'de ise Uzunköprü’de bulunan Adalet Anıtı'na yapılan saldırıya TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan tepki geldi.Şentop, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı, Millî Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet olarak sahip çıktığımız hatırasına yönelik Samsun’da gerçekleşen provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum.Aynı gün Edirne Uzunköprü’de bulunan Adalet Anıtı da saldırıya uğramıştır. Bir karanlık el geçmişte olduğu gibi provokasyonlar denemektedir; Millet olarak o elin niyetini biliyoruz. Türkiye'ye düşmanlık eden o el mutlaka kırılır; Millete hainlik beyhudedir, geleceği yoktur."

türkiye

samsun

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mustafa şentop, tbmm, atatürk, heykel, samsun, onur anıtı