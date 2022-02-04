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TBMM Başkanı Şentop'tan Atatürk heykeline yapılan saldırıya tepki
TBMM Başkanı Şentop'tan Atatürk heykeline yapılan saldırıya tepki
TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı, Millî Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet olarak sahip... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T18:03+0300
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türkiye
mustafa şentop
tbmm
atatürk
heykel
samsun
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Samsun'da Onur Anıtı'na Edirne'de ise Uzunköprü’de bulunan Adalet Anıtı'na yapılan saldırıya TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan tepki geldi.Şentop, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı, Millî Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet olarak sahip çıktığımız hatırasına yönelik Samsun’da gerçekleşen provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum.Aynı gün Edirne Uzunköprü’de bulunan Adalet Anıtı da saldırıya uğramıştır. Bir karanlık el geçmişte olduğu gibi provokasyonlar denemektedir; Millet olarak o elin niyetini biliyoruz. Türkiye'ye düşmanlık eden o el mutlaka kırılır; Millete hainlik beyhudedir, geleceği yoktur."
türkiye
samsun
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mustafa şentop, tbmm, atatürk, heykel, samsun, onur anıtı

TBMM Başkanı Şentop'tan Atatürk heykeline yapılan saldırıya tepki

18:03 04.02.2022
© İHAMustafa Şentop
Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© İHA
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TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı, Millî Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet olarak sahip çıktığımız hatırasına yönelik Samsun’da gerçekleşen provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.
Samsun'da Onur Anıtı'na Edirne'de ise Uzunköprü’de bulunan Adalet Anıtı'na yapılan saldırıya TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan tepki geldi.
Şentop, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı, Millî Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet olarak sahip çıktığımız hatırasına yönelik Samsun’da gerçekleşen provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum.
Aynı gün Edirne Uzunköprü’de bulunan Adalet Anıtı da saldırıya uğramıştır. Bir karanlık el geçmişte olduğu gibi provokasyonlar denemektedir; Millet olarak o elin niyetini biliyoruz. Türkiye'ye düşmanlık eden o el mutlaka kırılır; Millete hainlik beyhudedir, geleceği yoktur."

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