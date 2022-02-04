https://tr.sputniknews.com/20220204/thy-avrupa-liginde-haftanin-mvpsi-james-nunnally-1053454928.html

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si James Nunnally

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si James Nunnally

İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'nın ABD'li basketbolcusu James Nunnally, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T02:44+0300

2022-02-04T02:44+0300

2022-02-04T02:44+0300

spor

thy avrupa ligi

maccabi playtika

mvp

james nunnally

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Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 24. hafta karşılaşmalarında 38 verimlilik puanına ulaşan Nunnally, kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.31 yaşındaki Nunnally, takımının 94-78 kazandığı Zalgiris Kaunas deplasmanında 32 sayıyla kariyer rekoru kırarken, 2 ribaunt, 1'er asist, top çalma ve blokla oynadı.

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thy avrupa ligi, maccabi playtika, mvp, james nunnally