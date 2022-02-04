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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si James Nunnally
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si James Nunnally
İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'nın ABD'li basketbolcusu James Nunnally, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T02:44+0300
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spor
thy avrupa ligi
maccabi playtika
mvp
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Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 24. hafta karşılaşmalarında 38 verimlilik puanına ulaşan Nunnally, kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.31 yaşındaki Nunnally, takımının 94-78 kazandığı Zalgiris Kaunas deplasmanında 32 sayıyla kariyer rekoru kırarken, 2 ribaunt, 1'er asist, top çalma ve blokla oynadı.
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thy avrupa ligi, maccabi playtika, mvp, james nunnally

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si James Nunnally

02:44 04.02.2022
© AAJames Nunnally
James Nunnally - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© AA
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İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'nın ABD'li basketbolcusu James Nunnally, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 24. hafta karşılaşmalarında 38 verimlilik puanına ulaşan Nunnally, kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.
31 yaşındaki Nunnally, takımının 94-78 kazandığı Zalgiris Kaunas deplasmanında 32 sayıyla kariyer rekoru kırarken, 2 ribaunt, 1'er asist, top çalma ve blokla oynadı.
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