https://tr.sputniknews.com/20220204/turkiyede-gunluk-vaka-sayisi-111-bin-157-olarak-tespit-edildi-248-kisi-hayatini-kaybetti--1053485454.html

Vaka sayısında yeni rekor: 248 kişi hayatını kaybetti

Vaka sayısında yeni rekor: 248 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 468 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 157 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi. 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T19:46+0300

2022-02-04T19:46+0300

2022-02-04T19:53+0300

koronavirüs

koronavirüs

fahrettin koca

türkiye’de kovid-19 salgını

kovid-19

omicron

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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.Buna göre son 24 saatte 468 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 157 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız. <a href="https://t.co/jIi7LdcT72">pic.twitter.com/jIi7LdcT72</a></p>&mdash; Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) <a href="https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1489640016485793796?ref_src=twsrc%5Etfw">February 4, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

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koronavirüs, fahrettin koca, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, omicron