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Vaka sayısında yeni rekor: 248 kişi hayatını kaybetti
Vaka sayısında yeni rekor: 248 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 468 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 157 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T19:46+0300
2022-02-04T19:53+0300
koronavirüs
koronavirüs
fahrettin koca
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
omicron
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.Buna göre son 24 saatte 468 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 157 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="tr" dir="ltr"&gt;Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız. &lt;a href="https://t.co/jIi7LdcT72"&gt;pic.twitter.com/jIi7LdcT72&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) &lt;a href="https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1489640016485793796?ref_src=twsrc%5Etfw"&gt;February 4, 2022&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;
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koronavirüs, fahrettin koca, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, omicron

Vaka sayısında yeni rekor: 248 kişi hayatını kaybetti

19:46 04.02.2022 (güncellendi: 19:53 04.02.2022)
© REUTERS / MURAD SEZERİstanbul - koronavirüs - maske
İstanbul - koronavirüs - maske - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / MURAD SEZER
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Türkiye'de son 24 saatte 468 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 157 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.
Buna göre son 24 saatte 468 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 157 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:
Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız. <a href="https://t.co/jIi7LdcT72">pic.twitter.com/jIi7LdcT72</a></p>&mdash; Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) <a href="https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1489640016485793796?ref_src=twsrc%5Etfw">February 4, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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