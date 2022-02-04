Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220204/turkiyenin-nufusu-84-milyon-680-bin-273-kisi-oldu-1053459582.html
Türkiye'nin nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu
Türkiye'nin nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu
Türkiye'nin nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T10:03+0300
2022-02-04T10:03+0300
2022-02-04T10:23+0300
türkiye
nüfus
türkiye
istanbul
ankara
izmir
doğum
ölüm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048712140_0:95:1024:671_1920x0_80_0_0_2cbba2da8e5db73a3f719dcbb9678ea9.jpg
Türkiye'nin nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 Sonuçları"nı açıkladı.Buna göre, 2020 yılı itibarıyla 83 milyon 614 bin 362 kişi olan ülke nüfusu, geçen yıl 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.Erkek nüfusun oranı yüzde 50.1 (42 milyon 428 bin 101 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49.9 (42 milyon 252 bin 172 kişi) olarak kaydedildi.Yıllık nüfus artış hızı, 2020'de binde 5.5 iken 2021'de binde 12.7'ye yükseldi.İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2020'de yüzde 93 iken 2021'de yüzde 93.2'ye çıktı.Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7'den yüzde 6.8'e düştü.
https://tr.sputniknews.com/20220201/herkes-memleketinde-yasasaydi-en-buyuk-il-hangisi-olurdu--1053339300.html
türkiye
istanbul
ankara
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048712140_69:0:977:681_1920x0_80_0_0_863d76aaab57d1f49162d560f7c1aa46.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nüfus, türkiye, istanbul, ankara, izmir, doğum, ölüm
Türkiye'nin nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu 10:03 04.02.2022 (güncellendi: 10:23 04.02.2022) Abone ol
Türkiye'nin nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.
Türkiye'nin nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), " Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 Sonuçları"nı açıkladı.
Buna göre, 2020 yılı itibarıyla 83 milyon 614 bin 362 kişi olan ülke nüfusu, geçen yıl 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak
84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.
Erkek nüfusun oranı yüzde 50.1 (42 milyon 428 bin 101 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49.9 (42 milyon 252 bin 172 kişi) olarak kaydedildi.
Yıllık nüfus artış hızı, 2020'de binde 5.5 iken 2021'de binde 12.7'ye yükseldi.
İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2020'de yüzde 93 iken 2021'de yüzde 93.2'ye çıktı. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7'den yüzde 6.8'e düştü.