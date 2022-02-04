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Van’da çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs yakalandı
Van’da çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs yakalandı
Van’ın İpekyolu ilçesinde 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T20:42+0300
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türkiye
van
çocuk istismarı
gözaltı
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Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce; ilimiz İpekyolu ilçesinde yaşanan 10 yaşındaki Çocuğun Cinsel İstismarı olayı ile ilgili özel ekip kurularak yapılan çalışmalarda; KGYS dahil toplam 30 kameraya ait 104 saat görüntü izlenmiş, şüpheli şahsın çocuğu ısrarla takip ettiği ve girmiş olduğu apartmanda cinsel istismarda bulunduğu anlaşılmıştır. Yüz tanıma sistemleri kullanılarak, şüpheli şahsın K.A. (30) olduğu tespit edilmiş ve yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır.” denildi.
türkiye
van
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van, çocuk istismarı, gözaltı

Van’da çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs yakalandı

20:42 04.02.2022
© Gülnaz Bingöl / csgorselarsiv.org çocuk istismarına hayır
çocuk istismarına hayır - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© Gülnaz Bingöl / csgorselarsiv.org
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Van’ın İpekyolu ilçesinde 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce; ilimiz İpekyolu ilçesinde yaşanan 10 yaşındaki Çocuğun Cinsel İstismarı olayı ile ilgili özel ekip kurularak yapılan çalışmalarda; KGYS dahil toplam 30 kameraya ait 104 saat görüntü izlenmiş, şüpheli şahsın çocuğu ısrarla takip ettiği ve girmiş olduğu apartmanda cinsel istismarda bulunduğu anlaşılmıştır. Yüz tanıma sistemleri kullanılarak, şüpheli şahsın K.A. (30) olduğu tespit edilmiş ve yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır.” denildi.
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