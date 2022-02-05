https://tr.sputniknews.com/20220205/bakan-nebatinin-londra-ziyaretinin-detaylari-belli-oldu-1053498876.html

Bakan Nebati'nin Londra ziyaretinin detayları belli oldu

Bakan Nebati'nin Londra ziyaretinin detayları belli oldu

Bloomberg HT'nin kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra'da yabancılarla iki ayrı toplantı gerçekleştirecek... 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T11:24+0300

2022-02-05T11:24+0300

2022-02-05T11:24+0300

ekonomi

nureddin nebati

londra

faiz

hüsnü özyeğin

ferit şahenk

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Bloomberg HT tarafından görülen ve yabancı kurumlara gönderilen davetiyeye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 8 Şubat Londra saati 10:00 ve 14:30’da yabancı yatırımcılarla Londra'da iki ayrı toplantı gerçekleştirecek.Toplantıyı Hüsnü Özyeğin ve Ferit Şahenk’in ana ortakları olduğu İngiltere’deki ilk Türk sermayeli yatırım bankası olan Dome Group düzenleyecek. İki toplantı da Londra Türkiye Büyükelçiliği’nin eskiden bulunduğu fakat şu an büyükelçi konutu olarak kullanılan binada gerçekleştirilecek.“Yatırımcılara takvimimizde faiz artırımı olmadığını söyleyeceğiz”Bakan Nebati, Nikkei’ye verdiği röportajda Londra ziyaretiyle ilgili “(Yatırımcılara) izlediğimiz politikalardan geri dönüşün olmayacağını ve takvimimizde faiz artırımı olmadığını söyleyeceğiz. Bunu konuyla ilgili en yetkili otoriteden duyduklarından emin olacağız. Nasıl bir ekonomiyle karşılaşacaklarını şeffaf bir şekilde anlatacağız” demişti.Londra’dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde eşlik edeceğini belirten Nebati, oradan da G20 zirvesi için Jakarta’ya geçeceğini dile getirmişti.Londra ve Bahreyn’i birer kez daha ziyaret edeceğini söyleyen Nebati, “Baharda Japonya, Çin ve Singapur’u ziyaret ederek Avrupa, Körfez ve Doğu Asya turunu tamamlayacağım” demişti.

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nureddin nebati, londra, faiz, hüsnü özyeğin, ferit şahenk