Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220205/bakan-nebatinin-londra-ziyaretinin-detaylari-belli-oldu-1053498876.html
Bakan Nebati'nin Londra ziyaretinin detayları belli oldu
Bakan Nebati'nin Londra ziyaretinin detayları belli oldu
Bloomberg HT'nin kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra'da yabancılarla iki ayrı toplantı gerçekleştirecek... 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T11:24+0300
2022-02-05T11:24+0300
ekonomi
nureddin nebati
londra
faiz
hüsnü özyeğin
ferit şahenk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052885254_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9bfd705c2bcf45cb81a1a550d5a07172.jpg
Bloomberg HT tarafından görülen ve yabancı kurumlara gönderilen davetiyeye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 8 Şubat Londra saati 10:00 ve 14:30’da yabancı yatırımcılarla Londra'da iki ayrı toplantı gerçekleştirecek.Toplantıyı Hüsnü Özyeğin ve Ferit Şahenk’in ana ortakları olduğu İngiltere’deki ilk Türk sermayeli yatırım bankası olan Dome Group düzenleyecek. İki toplantı da Londra Türkiye Büyükelçiliği’nin eskiden bulunduğu fakat şu an büyükelçi konutu olarak kullanılan binada gerçekleştirilecek.“Yatırımcılara takvimimizde faiz artırımı olmadığını söyleyeceğiz”Bakan Nebati, Nikkei’ye verdiği röportajda Londra ziyaretiyle ilgili “(Yatırımcılara) izlediğimiz politikalardan geri dönüşün olmayacağını ve takvimimizde faiz artırımı olmadığını söyleyeceğiz. Bunu konuyla ilgili en yetkili otoriteden duyduklarından emin olacağız. Nasıl bir ekonomiyle karşılaşacaklarını şeffaf bir şekilde anlatacağız” demişti.Londra’dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde eşlik edeceğini belirten Nebati, oradan da G20 zirvesi için Jakarta’ya geçeceğini dile getirmişti.Londra ve Bahreyn’i birer kez daha ziyaret edeceğini söyleyen Nebati, “Baharda Japonya, Çin ve Singapur’u ziyaret ederek Avrupa, Körfez ve Doğu Asya turunu tamamlayacağım” demişti.
londra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052885254_110:0:758:486_1920x0_80_0_0_cf1dd8bed6d6d2fea463c6fc744fbeeb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nureddin nebati, londra, faiz, hüsnü özyeğin, ferit şahenk

Bakan Nebati'nin Londra ziyaretinin detayları belli oldu

11:24 05.02.2022
© AAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© AA
Abone ol
Bloomberg HT'nin kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra'da yabancılarla iki ayrı toplantı gerçekleştirecek, toplantıları Hüsnü Özyeğin ve Ferit Şahenk'in ana ortakları olduğu Dome group düzenleyecek.
Bloomberg HT tarafından görülen ve yabancı kurumlara gönderilen davetiyeye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 8 Şubat Londra saati 10:00 ve 14:30’da yabancı yatırımcılarla Londra'da iki ayrı toplantı gerçekleştirecek.
Toplantıyı Hüsnü Özyeğin ve Ferit Şahenk’in ana ortakları olduğu İngiltere’deki ilk Türk sermayeli yatırım bankası olan Dome Group düzenleyecek. İki toplantı da Londra Türkiye Büyükelçiliği’nin eskiden bulunduğu fakat şu an büyükelçi konutu olarak kullanılan binada gerçekleştirilecek.

“Yatırımcılara takvimimizde faiz artırımı olmadığını söyleyeceğiz”

Bakan Nebati, Nikkei’ye verdiği röportajda Londra ziyaretiyle ilgili “(Yatırımcılara) izlediğimiz politikalardan geri dönüşün olmayacağını ve takvimimizde faiz artırımı olmadığını söyleyeceğiz. Bunu konuyla ilgili en yetkili otoriteden duyduklarından emin olacağız. Nasıl bir ekonomiyle karşılaşacaklarını şeffaf bir şekilde anlatacağız” demişti.
Londra’dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde eşlik edeceğini belirten Nebati, oradan da G20 zirvesi için Jakarta’ya geçeceğini dile getirmişti.
Londra ve Bahreyn’i birer kez daha ziyaret edeceğini söyleyen Nebati, “Baharda Japonya, Çin ve Singapur’u ziyaret ederek Avrupa, Körfez ve Doğu Asya turunu tamamlayacağım” demişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce