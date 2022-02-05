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Boşanma aşamasındaki eşi ve ailesinden 3 kişiyi yaralayıp intihar etti
Boşanma aşamasındaki eşi ve ailesinden 3 kişiyi yaralayıp intihar etti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir süredir ayrı yaşadığı eşi ile ailesinden 2 kişiyi silahla yaralayan, kayınpederini de öldüren damat intihar etti. Hastanede... 05.02.2022, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da yaşayan 35 yaşındaki Bayram G., boşanma aşamasında olduğu 35 yaşındaki Serap Gül G'nin babası Behçet C'nin, İnegöl Alanyurt Yeni Mahalle Millet Caddesi'ndeki evine gitti.Bu sırada tabancayla eşi Serap Gül G, kayınpederi Behçet C, kayınvalidesi Şaziye C. (56) ve kayınbiraderi Muhammet Enes C'ye ateş eden Bayram G, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bayram G. kurtarılamadı.Behçet C. ise ameliyata alındığı hastanede hayatını kaybederken, diğer 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220204/bosanma-asamasindaki-esine-sinirlendi-yegeninin-aracini-benzin-dokup-yakti-1053488566.html
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bursa, inegöl

Boşanma aşamasındaki eşi ve ailesinden 3 kişiyi yaralayıp intihar etti

21:31 05.02.2022
© AABursa'nın İnegöl ilçesinde, bir süredir ayrı yaşadığı eşi ile ailesinden 3 kişiyi silahla yaralayan damat intihar etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir süredir ayrı yaşadığı eşi ile ailesinden 3 kişiyi silahla yaralayan damat intihar etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© AA
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir süredir ayrı yaşadığı eşi ile ailesinden 2 kişiyi silahla yaralayan, kayınpederini de öldüren damat intihar etti. Hastanede tedavi altına alınan kayınpeder Behçet C. hayatını kaybetti
İstanbul'da yaşayan 35 yaşındaki Bayram G., boşanma aşamasında olduğu 35 yaşındaki Serap Gül G'nin babası Behçet C'nin, İnegöl Alanyurt Yeni Mahalle Millet Caddesi'ndeki evine gitti.
Bu sırada tabancayla eşi Serap Gül G, kayınpederi Behçet C, kayınvalidesi Şaziye C. (56) ve kayınbiraderi Muhammet Enes C'ye ateş eden Bayram G, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bayram G. kurtarılamadı.
Behçet C. ise ameliyata alındığı hastanede hayatını kaybederken, diğer 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konya’da bir kişi, yol ortasında hafif ticari aracı ile durduktan sonra aracı ateşe verip yaktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
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Boşanma aşamasındaki eşine sinirlendi, yeğeninin aracını benzin döküp yaktı
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