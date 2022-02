https://tr.sputniknews.com/20220205/bosanma-asamasindaki-esi-ve-ailesinden-3-kisiyi-yaralayip-intihar-etti-1053510732.html

Boşanma aşamasındaki eşi ve ailesinden 3 kişiyi yaralayıp intihar etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir süredir ayrı yaşadığı eşi ile ailesinden 2 kişiyi silahla yaralayan, kayınpederini de öldüren damat intihar etti. Hastanede... 05.02.2022, Sputnik Türkiye

İstanbul'da yaşayan 35 yaşındaki Bayram G., boşanma aşamasında olduğu 35 yaşındaki Serap Gül G'nin babası Behçet C'nin, İnegöl Alanyurt Yeni Mahalle Millet Caddesi'ndeki evine gitti.Bu sırada tabancayla eşi Serap Gül G, kayınpederi Behçet C, kayınvalidesi Şaziye C. (56) ve kayınbiraderi Muhammet Enes C'ye ateş eden Bayram G, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bayram G. kurtarılamadı.Behçet C. ise ameliyata alındığı hastanede hayatını kaybederken, diğer 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

