https://tr.sputniknews.com/20220205/chp-milletvekili-gursel-tekin-haber-spikeri-mehtap-ozkanla-evlendi-1053504354.html

CHP milletvekili Gürsel Tekin haber spikeri Mehtap Özkan’la evlendi

CHP milletvekili Gürsel Tekin haber spikeri Mehtap Özkan’la evlendi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile haber spikeri Mehtap Özkan, Cuma akşamı Çırağan Sarayı’nda düzenlenen törenle evlendi. 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T16:39+0300

2022-02-05T16:39+0300

2022-02-05T16:39+0300

yaşam

gürsel tekin

çırağan sarayı

türkiye

düğün töreni

mehtap özkan

beyaz tv

tv8

halk tv

habertürk tv

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Geçen yıl Ocak ayında çocuğunun annesi ve aynı zamanda ikinci eşi Nihan Tekin ile anlaşmalı olarak boşanan Milletvekili Gürsel Tekin, üçüncü evliliğini Mehtap Özkan ile yaptı. Çiftin yakın ailesinin katıldığı tören Çırağan Sarayı'nda düzenlendi.Tekin, ilk evliliğini de 2 çocuğunun annesi Ayşe Tekin ile yapmıştı.Mehtap Özkan kim?Özkan, 22 Aralık 1990 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde doğdu. Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun olarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde diksiyon ve oyunculuk dersleri alan Özkan, medya sektöründeki kariyerine Kanal B kanalında staj görerek başladı. Ardından TV8, Beyaz TV ve Halk TV'de çalışan Özkan, 2019 yılında Habertürk kanalına transfer olmuş, Eylül ayında buradan ayrıldığını açıklamıştı.

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