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CHP milletvekili Gürsel Tekin haber spikeri Mehtap Özkan’la evlendi
CHP milletvekili Gürsel Tekin haber spikeri Mehtap Özkan’la evlendi
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile haber spikeri Mehtap Özkan, Cuma akşamı Çırağan Sarayı’nda düzenlenen törenle evlendi. 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T16:39+0300
2022-02-05T16:39+0300
yaşam
gürsel tekin
çırağan sarayı
türkiye
düğün töreni
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Geçen yıl Ocak ayında çocuğunun annesi ve aynı zamanda ikinci eşi Nihan Tekin ile anlaşmalı olarak boşanan Milletvekili Gürsel Tekin, üçüncü evliliğini Mehtap Özkan ile yaptı. Çiftin yakın ailesinin katıldığı tören Çırağan Sarayı'nda düzenlendi.Tekin, ilk evliliğini de 2 çocuğunun annesi Ayşe Tekin ile yapmıştı.Mehtap Özkan kim?Özkan, 22 Aralık 1990 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde doğdu. Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun olarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde diksiyon ve oyunculuk dersleri alan Özkan, medya sektöründeki kariyerine Kanal B kanalında staj görerek başladı. Ardından TV8, Beyaz TV ve Halk TV'de çalışan Özkan, 2019 yılında Habertürk kanalına transfer olmuş, Eylül ayında buradan ayrıldığını açıklamıştı.
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gürsel tekin, çırağan sarayı, türkiye, düğün töreni, mehtap özkan, beyaz tv, tv8, halk tv, habertürk tv, haber sunucusu, spiker, chp, milletvekili

CHP milletvekili Gürsel Tekin haber spikeri Mehtap Özkan’la evlendi

16:39 05.02.2022
© AA / Zekeriya Karadavut Gürsel Tekin
Gürsel Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© AA / Zekeriya Karadavut
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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile haber spikeri Mehtap Özkan, Cuma akşamı Çırağan Sarayı’nda düzenlenen törenle evlendi.
Geçen yıl Ocak ayında çocuğunun annesi ve aynı zamanda ikinci eşi Nihan Tekin ile anlaşmalı olarak boşanan Milletvekili Gürsel Tekin, üçüncü evliliğini Mehtap Özkan ile yaptı.
Çiftin yakın ailesinin katıldığı tören Çırağan Sarayı'nda düzenlendi.
Tekin, ilk evliliğini de 2 çocuğunun annesi Ayşe Tekin ile yapmıştı.

Mehtap Özkan kim?

Özkan, 22 Aralık 1990 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde doğdu. Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun olarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde diksiyon ve oyunculuk dersleri alan Özkan, medya sektöründeki kariyerine Kanal B kanalında staj görerek başladı. Ardından TV8, Beyaz TV ve Halk TV'de çalışan Özkan, 2019 yılında Habertürk kanalına transfer olmuş, Eylül ayında buradan ayrıldığını açıklamıştı.
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