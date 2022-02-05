https://tr.sputniknews.com/20220205/chpden-trol-raporu-12-bin-hesaptan-ayda-300-bin-tweet-1053496928.html

CHP'den 'trol raporu': 12 bin hesaptan ayda 300 bin tweet

CHP'den 'trol raporu': 12 bin hesaptan ayda 300 bin tweet

CHP'nin talebi üzerine iki bilim insanı tarafından 'Troller Raporu' hazırlandı. Rapora göre trol ordusu 3 kademeden oluşuyor. Piramidin tepesinde içerik... 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T09:15+0300

2022-02-05T09:15+0300

2022-02-05T09:15+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

chp

trol

twitter

rapor

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Sözcü’den Saygı Öztürk’ün yazısına göre rapora ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Buna göre, CHP ve Kılıçdaroğlu aleyhinde aylık bazda düzenli faaliyet gösteren ortalama 10 ila 12 bin trol hesabın olduğu ve bu hesapların yine aylık bazda ortalama 250 ila 300 bin arasında hashtag ürettikleri belirlendi. Bu hesapların ürettikleri paylaşımların ağırlıklı olarak küfür, hakaret, küçük düşürücü, aşağılayıcı-alaycı içerikler taşıdığı tespit edildi. “Lider trol” ekibinde yer alan @sencer_2023_, @Avicenna_Razi, @themarginale ve @TheLaikYobaz gibi yüklenici trol hesaplar dolaşıma sokulacak içerikleri üretiyor.Bunların altında CHP ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu hedef alan @KANLINEVZAT35, @_trakyali, @SERVETK73804671, @Sabrikontek, @3461_kml, @Abdulla72476125 ve @JAWARECEP8 gibi taşeron trol hesaplar yer alıyor. Bu hesaplar CHP ve Kılıçdaroğlu hakkında aylık 400 gönderiye ulaşan sıklıkta içerik üretebiliyor. Bu ve diğer trol hesapların CHP ve Kılıçdaroğlu aleyhinde ürettiği gönderi sayısı rapora konu olan altı aylık zaman diliminde toplamda 300 bini geçmiş durumda.“Troller Raporu”nda piramidin en altında “Destek grubu” olarak nitelendirilebilecek daha az sıklıkta içerik üreten @2023TRKY, @Reis_Rte_Reis, @Vatann_Millett, @ak_balkon, @ESMA43188066, @KARA_DAVUT_OF61 ve @emirbrkt gibi kullanıcılar bulunuyor. Bu hesaplar üretilen içerikleri dolaşıma sokmak gibi bir görevi üstleniyor.Raporda trol hesapların başlıca özellikleri şöyle sıralandı:CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçen hafta, 'hükümetin halkın vergisiyle beslediği trol ağı‘nı ortaya çıkardıkları bir rapor hazırlandığını duyurmuş, şu mesajı paylaşmıştı: “Halkımızdan vergiyle, zamlarla çalınan paraları, devasa bir trol ağını beslemek için harcıyorlar. Milletin mutfağı yangın yeri, Sarayın tek derdi illegal dinleme, mobese ile izleme, trollerle küfür kıyamet. Ahlaksızlığın sınırı yok, çocuklar bile araç…”CHP lideri, bazı trolleri de ifşa etmiş, bunun ardından ‘#SarayınTrolleriİfşaOldu’ etiketi sosyal medya gündeminde birinci sıraya oturmuştu.Sosyal medyada konu dışı, kışkırtıcı, suçlayıcı mesajlarla okuyucuları provoke ederek, tepkisel cevaplar almaya ve bu yolla belirli bir hedef için kullanıcıların algısını manipüle etmeye çalışan anonim hesaplara 'trol' deniyor.

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kemal kılıçdaroğlu, chp, trol, twitter , rapor