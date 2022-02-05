https://tr.sputniknews.com/20220205/cumhurbaskanligi-finans-ofisi-baskani-asan-kurda-istikrar-onumuzdeki-uzun-bir-donem-devam-edecek-1053492809.html

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan: Kurda istikrar uzun bir dönem devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan: Kurda istikrar uzun bir dönem devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Kurda istikrar önümüzdeki uzun bir dönem devam edecek. Kur Korumalı Mevduatta insanlar Mart’tan... 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T00:59+0300

2022-02-05T00:59+0300

2022-02-05T01:26+0300

göksel aşan

enflasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1052265394_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_dda760b7923ee4ffaea4083c90c96ac3.jpg

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Ocak ayı enflasyonu ile ilgili Bloomberg HT'de değerlendirmelerde bulundu.Ocak'ta daha önce negatif enflasyon beklediğini açıklayan Aşan, şu ifadeleri kullandı:'Maliyet şoklarına uğratacak hareketleri beklemiyordum'"İkinci olarak ben dünya fiyatlarında bundan sonra bizi maliyet şoklarına uğratacak hareketlerin olmayacağını bekliyordum" diye devam eden Aşan, şu değerlendirmelerde bulundu:'Benim ciddi negatif enflasyon beklediğim üç tane sektör vardı'Üç sektörde negatif enflasyon beklediğini aktaran Aşan, "Bunlardan bir tanesi haberleşmeydi çünkü biliyorsunuz telefon ekipmanları orada en büyük ağırlığı taşıyan kısma sahip. Orada ciddi bir geriye dönüş bekliyordum" dedi. Aşan konuşmasının devamında, şu ifadeleri kullandı:'Oradaki beklediğim yükseklikte bir negatifliği açıkçası göremedim'"Oradaki beklediğim yükseklikte bir negatifliği açıkçası göremedim" diyen Aşan, "Bunu bilmiyorum ne kadar analiz edilebilir bakılabilir bilmiyorum ama tam tersine orada TÜİK’in verilerinde yüzde 35’lik bir artış var. Ben en azından kendi adıma 4-5 büyük telefon markasını izledim o yüzde 35’i bulamadım. Eminim TÜİK başka tabanlarla hesaplıyordur onu ayrı tutuyorum" dedi ve şunu ekledi:'Enerji talebinde 2019 rakamlarına bu hızla dönüşü kimse beklemiyordu'"Ben diğer kurumların adına konuşmayayım. Kendi tahminlerini zaten açıklıyorlar. Bildiğim kadarıyla Merkez Bankası’nın daha önce yaptıkları açıklamalarda var mıydı onu bilmiyorum ama son yaptığı tahminler bu yaşadığımıza yakın oranları gösteriyor fakat o zaten Aralık’ı gördükten sonra yapılan tahminlerdi" diye devam eden Aşan, şunları söyledi:'Cari fazla hedefinden vazgeçileceği kanaatinde değilim'"Cari fazladan bir şekilde vazgeçileceği kanaatinde değilim. O hedefe ulaşmak için ekonomi yönetimimizin elinden gelen çabayı göstereceğini tahmin ediyorum" diyen Aşan, "Enflasyon tarafına gelince, “Ekonomi yönetimi bu enflasyon tarafından vazgeçti, sadece cari tarafa yöneldi” demek biraz haksızlık olur. Sadece buradaki tespit enflasyonda, “kalıcı mücadelenin ve kalıcı başarı elde etmenin yolunun, cari açık belasından kurtulmaktan” geçtiğine dair bir tespitle yola çıkılarak bir şekilde bu tedbirler alındı. O açıdan, yarın ekonomi yönetiminin çıkıp da biz cari fazladan vazgeçtik enflasyona dönüyoruz şeklinde bir şey söylemesini zaten beklemem. Çünkü bu zaten bir paket içerisinde çıkılmış bir yol diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.'Kur Korumalı Mevduatın devam edip etmeyeceği o dönemdeki koşullara bağlı'Aşan, Kur Korumalı Mevduat hakkında yaptığı değerlendirmesinde, “Kur Korumalı Mevduattaki gerçek kişilerdeki dönüşüm beklentimi aştı, belli ki devam edecek. Kur Korumalı Mevduat ile Döviz talebi bir şekilde TL'ye yönlendirilmiş oldu. Kur Korumalı Mevduat bir çözüm değil, çıkılan yolda bize önemli zaman kazandırdı. Kur Korumalı Mevduat'ın devam edip etmeyeceği o dönemdeki koşullara bağlı. Önümüzdeki dönem enflasyonla mücadelede yeni düzenleme gelebilir. Ocak'ta üreticilerin ne kadar hammadde stokladıklarına bakmak lazım. Enerji fiyatlarında makul yere geldiğimizde cari fazla hedefi ulaşılabilir. Kurda istikrar önümüzdeki uzun bir dönem devam edecek. Kur Korumalı Mevduatta insanlar Mart’tan sonraki enflasyon beklentisine göre karar verecek. Mart’a kadar kurda istikrarlı bir seyirle devam edeceğiz” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220204/sp-turkiyede-enflasyon-yilin-buyuk-bolumunde-yuzde-50-uzeri-olacak-1053485019.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

göksel aşan, enflasyon