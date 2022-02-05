https://tr.sputniknews.com/20220205/erdogan-40-dakika-suren-zonguldak-kilimli-arasindaki-ulasim-5-dakikaya-dusecek-1053502335.html

Erdoğan: Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz

Erdoğan: Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar vesayeti nasıl devreden çıkardıysak, küresel baronların oyunlarını nasıl bozduysak, Allah'ın izniyle hayat pahalılığı... 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T14:31+0300

2022-02-05T14:31+0300

2022-02-05T14:53+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

zonguldak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’ne canlı bağlantı ile katıldı. Gündeme ilişkin ekonomi odaklı açıklamalarda bulunan Erdoğan, salgın ve kurlardaki dalgalanma nedeniyle enflasyonun arttığını belirterek, "Enflasyon başta olmak üzere, şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının üstesinden geleceğiz" diye konuştu. "Döviz kuru üzerinden ekonomimizi çökertmeye çalıştılar" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bugünkü sorunları çözecek olan biz olacağız. Tüm Türkiye'ye söz veriyoruz, hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz" dedi. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: * Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek için planladığımız ziyareti hava şartları sebebiyle bugüne ertelemiştik. Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş. Canlı bağlantıyla da olsa açılışımızı gerçekleştirmek istedik. Zonguldak hep emeğin sembolü olmuştur.* Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde, 40 dakika süren Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım 5 dakikaya düşecek.* Zonguldak-Kilimli kesimi ile zamandan 135 milyon lira, akaryakıttan 20,2 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 155,2 milyon lira tasarruf elde edilmesi planlanıyor. Karbon salımı da 4 bin 225 ton azaltılmış olacak.'Çalışanlarımızın kazançlarını korumaya devam edeceğiz'* Salgının küresel enerji ve emtia fiyatlarında yol açtığı artışların hem de kur dalgalanmalarının etkisiyle enflasyonda hiç arzu etmediğimiz bir yükseliş yaşandı. Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar iyileştirmeler yaptık. * Döviz kuru üzerinden ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Aldığımız tedbirler ve kurduğumuz mekanizmalarla bu sinsi planı sizlerle birlikte etkisiz hale getirdik.* Doğalgaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışları halkımıza yansıtmamak için tam 165 milyar liralık sübvansiyon yaptık. * Elektrik faturaları ile ilgili şikayetlerin artması üzerine, en düşük kademe tarifenin miktarını aylık 150 kilovattan 210 kilovata yükselttik. İnşallah bu düzenleme dar gelirli vatandaşlarımızı bir parça rahatlatacaktır'Tüm Türkiye'ye söz veriyoruz'* Gelişmelere göre çalışanlarımızın kazançlarını korumaya devam edeceğiz. * Müsterih olan Türkiye'yi son 20 yılda nasıl bir asır ileriye taşıdıysak bugünkü sorunları çözecek olan da biz olacağız. * Enflasyon başta olmak üzere, şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının üstesinden geleceğiz. Hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz. Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz veriyoruz. * Milletimizin hak ettiği refah düzeyine gelmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.

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recep tayyip erdoğan, zonguldak