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Fas'ta düştüğü kuyudan 5 gün sonra çıkarılan çocuk hayatını kaybetti
Fas'ta düştüğü kuyudan 5 gün sonra çıkarılan çocuk hayatını kaybetti
Fas'ta 32 metrelik kuyudan 5 gün sonra çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı. 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T23:49+0300
2022-02-05T23:49+0300
2022-02-06T00:14+0300
fas
çocuk
kuyu
dünya
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Fas Kraliyet Sarayı’ndan yapılan açıklamada, 5 gündür düştüğü kuyuda mahsur kalan çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.Fas'ta 5 gün önce kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan isimli çocuk, kısa bir süre önce kuyudan çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı.
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fas, çocuk, kuyu
Fas'ta düştüğü kuyudan 5 gün sonra çıkarılan çocuk hayatını kaybetti 23:49 05.02.2022 (güncellendi: 00:14 06.02.2022) Abone ol
Fas'ta 32 metrelik kuyudan 5 gün sonra çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.
Fas Kraliyet Sarayı’ndan yapılan açıklamada, 5 gündür düştüğü kuyuda mahsur kalan çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.
Fas'ta 5 gün önce kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan isimli çocuk, kısa bir süre önce kuyudan çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı.