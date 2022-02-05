https://tr.sputniknews.com/20220205/kadikoyde-5-metre-derinliginde-cukur-olustu-1053503036.html

Kadıköy'de 5 metre derinliğinde çukur oluştu

Kadıköy'de 5 metre derinliğinde çukur oluştu

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 3 katlı binanın önünde çökme meydana geldi. 5 metre derinliğinde çukur oluşturan çöküntü nedeniyle bina sakinleri tahliye edildi. 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T15:07+0300

2022-02-05T15:07+0300

2022-02-05T15:07+0300

türkiye

istanbul

çukur

su kuyusu

kadıköy

tahliye

göçük

polis

itfaiye

inceleme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/05/1053502968_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_29793880e0aba8061feef060978ae547.jpg

Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi, Çolak İsmail Sokak'ta 4 Şubat akşam saatlerinde 3 katlı binanın önünde çökme meydana geldi. Yaklaşık 5 metre derinliğinde çukur oluşmasıyla birlikte çevre sakinlerinin kısa süreli panik yaşamasının ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın alt katında bulunan markete ait 2 dolap çukura düşerken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.İtfaiye ve polis ekipleri oluşan çukurda inceleme yaparak çevrede önlem almasıyla bina sakinleri de tedbir amaçlı tahliye edildi. Zabıta ekipleri göçüğün etrafına şerit ve demir bariyerler çekti.Çöküntünün yaşandığı yerde eskiden su kuyusu olduğu iddia edildiYapılan incelemelerin ardından çökmenin binaya herhangi bir tehlike oluşturmadı tespit edilirken çukurun bulunduğu yerde eskiden su kuyusu olduğu da iddialar arasında yer aldı. 3 katlı evin güvenli olduğunun açıklanmasıyla binada oturanlar da evlerine geri döndü. Gerekli incelemelerin ardından oluşan 5 metrelik çukurun ekipler tarafından doldurulacağı öğrenildi.

türkiye

istanbul

kadıköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, çukur, su kuyusu, kadıköy, tahliye, göçük, polis, itfaiye, inceleme, tehlike