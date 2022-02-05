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Kadıköy'de 5 metre derinliğinde çukur oluştu
Kadıköy'de 5 metre derinliğinde çukur oluştu
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 3 katlı binanın önünde çökme meydana geldi. 5 metre derinliğinde çukur oluşturan çöküntü nedeniyle bina sakinleri tahliye edildi. 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T15:07+0300
2022-02-05T15:07+0300
türkiye
istanbul
çukur
su kuyusu
kadıköy
tahliye
göçük
polis
itfaiye
inceleme
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Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi, Çolak İsmail Sokak'ta 4 Şubat akşam saatlerinde 3 katlı binanın önünde çökme meydana geldi. Yaklaşık 5 metre derinliğinde çukur oluşmasıyla birlikte çevre sakinlerinin kısa süreli panik yaşamasının ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın alt katında bulunan markete ait 2 dolap çukura düşerken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.İtfaiye ve polis ekipleri oluşan çukurda inceleme yaparak çevrede önlem almasıyla bina sakinleri de tedbir amaçlı tahliye edildi. Zabıta ekipleri göçüğün etrafına şerit ve demir bariyerler çekti.Çöküntünün yaşandığı yerde eskiden su kuyusu olduğu iddia edildiYapılan incelemelerin ardından çökmenin binaya herhangi bir tehlike oluşturmadı tespit edilirken çukurun bulunduğu yerde eskiden su kuyusu olduğu da iddialar arasında yer aldı. 3 katlı evin güvenli olduğunun açıklanmasıyla binada oturanlar da evlerine geri döndü. Gerekli incelemelerin ardından oluşan 5 metrelik çukurun ekipler tarafından doldurulacağı öğrenildi.
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istanbul, çukur, su kuyusu, kadıköy, tahliye, göçük, polis, itfaiye, inceleme, tehlike

Kadıköy'de 5 metre derinliğinde çukur oluştu

15:07 05.02.2022
© DHAKadıköy'de oluşan 5 metrelik çukur
Kadıköy'de oluşan 5 metrelik çukur - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© DHA
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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 3 katlı binanın önünde çökme meydana geldi. 5 metre derinliğinde çukur oluşturan çöküntü nedeniyle bina sakinleri tahliye edildi.
Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi, Çolak İsmail Sokak'ta 4 Şubat akşam saatlerinde 3 katlı binanın önünde çökme meydana geldi.
Yaklaşık 5 metre derinliğinde çukur oluşmasıyla birlikte çevre sakinlerinin kısa süreli panik yaşamasının ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın alt katında bulunan markete ait 2 dolap çukura düşerken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İtfaiye ve polis ekipleri oluşan çukurda inceleme yaparak çevrede önlem almasıyla bina sakinleri de tedbir amaçlı tahliye edildi. Zabıta ekipleri göçüğün etrafına şerit ve demir bariyerler çekti.

Çöküntünün yaşandığı yerde eskiden su kuyusu olduğu iddia edildi

Yapılan incelemelerin ardından çökmenin binaya herhangi bir tehlike oluşturmadı tespit edilirken çukurun bulunduğu yerde eskiden su kuyusu olduğu da iddialar arasında yer aldı.
3 katlı evin güvenli olduğunun açıklanmasıyla binada oturanlar da evlerine geri döndü. Gerekli incelemelerin ardından oluşan 5 metrelik çukurun ekipler tarafından doldurulacağı öğrenildi.
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