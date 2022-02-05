Sağlık Bakanı Koca’dan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın durumuna ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın durumuna ilişkin açıklamada bulundu.Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin "Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
Omicron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde, hafif belirtiler üzerine Sn. Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum.
Omicron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde, hafif belirtiler üzerine Sn. Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. pic.twitter.com/LnOBr3CGHz