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Sağlık Bakanı Koca’dan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın durumuna ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Koca’dan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın durumuna ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin "Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak... 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T17:39+0300
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fahrettin koca
koronavirüs
recep tayyip erdoğan
emine erdoğan
koronavirüs
kovid-19
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın durumuna ilişkin açıklamada bulundu.Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
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fahrettin koca, recep tayyip erdoğan, emine erdoğan, koronavirüs, kovid-19

Sağlık Bakanı Koca’dan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın durumuna ilişkin açıklama

17:39 05.02.2022 (güncellendi: 17:47 05.02.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© AA
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Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin "Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

Omicron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde, hafif belirtiler üzerine Sn. Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum.

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