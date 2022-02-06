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https://tr.sputniknews.com/20220206/ak-parti-sozcusu-celikten-hdpli-kayaya-teror-orgutune-kolelik-yapan-birinin-zihniyeti-1053539073.html
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, HDP'li Kaya'ya: Terör örgütüne kölelik yapan birinin zihniyetidir bu
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, HDP'li Kaya'ya: Terör örgütüne kölelik yapan birinin zihniyetidir bu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından "Dilerim geçmiş olmasın" diye paylaşımda bulunan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'ya tepki gösterdi. HDP'li... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T23:49+0300
2022-02-06T23:49+0300
ömer çelik
hüda kaya
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HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın Twitter hesabından yaptığı "Dilerim geçmiş olmasın" açıklaması tepkilere neden oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'li Kaya'nın açıklamasına ilişkin Twitter hesabından şunları kaydetti:Hüda Kaya, paylaşımını sildi. Kaya, yaptığı ikinci paylaşımda, "Değer verdiğim insanların hatırına Tweet'imi sildim. Hepimiz iyilik ve barış ile kuşanalım" dedi.
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ömer çelik, hüda kaya, recep tayyip erdoğan kapısı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, HDP'li Kaya'ya: Terör örgütüne kölelik yapan birinin zihniyetidir bu

23:49 06.02.2022
© AAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© AA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından "Dilerim geçmiş olmasın" diye paylaşımda bulunan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'ya tepki gösterdi. HDP'li Kaya, daha sonra paylaşımını silip "Değer verdiğim insanların hatırına Tweet'imi sildim. Hepimiz iyilik ve barış ile kuşanalım" açıklamasında bulundu.
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın Twitter hesabından yaptığı "Dilerim geçmiş olmasın" açıklaması tepkilere neden oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'li Kaya'nın açıklamasına ilişkin Twitter hesabından şunları kaydetti:
"Milletvekili sıfatı taşıyan birinin Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığına dönük insanlık dışı ifadesini lanetliyoruz. Masum insanları öldüren terör örgütüne kölelik yapan birinin zihniyetidir bu. En temel insani değerlerden yoksun, katillere kölelik yapan bir şahsiyetsizliktir bu. Buna karşı hukuki ve siyasi en kararlı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz."
Hüda Kaya, paylaşımını sildi. Kaya, yaptığı ikinci paylaşımda, "Değer verdiğim insanların hatırına Tweet'imi sildim. Hepimiz iyilik ve barış ile kuşanalım" dedi.
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