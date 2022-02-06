https://tr.sputniknews.com/20220206/ak-parti-sozcusu-celikten-hdpli-kayaya-teror-orgutune-kolelik-yapan-birinin-zihniyeti-1053539073.html

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, HDP'li Kaya'ya: Terör örgütüne kölelik yapan birinin zihniyetidir bu

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, HDP'li Kaya'ya: Terör örgütüne kölelik yapan birinin zihniyetidir bu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından "Dilerim geçmiş olmasın" diye paylaşımda bulunan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'ya tepki gösterdi. HDP'li... 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T23:49+0300

2022-02-06T23:49+0300

2022-02-06T23:49+0300

ömer çelik

hüda kaya

recep tayyip erdoğan kapısı

türkiye

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HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın Twitter hesabından yaptığı "Dilerim geçmiş olmasın" açıklaması tepkilere neden oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'li Kaya'nın açıklamasına ilişkin Twitter hesabından şunları kaydetti:Hüda Kaya, paylaşımını sildi. Kaya, yaptığı ikinci paylaşımda, "Değer verdiğim insanların hatırına Tweet'imi sildim. Hepimiz iyilik ve barış ile kuşanalım" dedi.

türkiye

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ömer çelik, hüda kaya, recep tayyip erdoğan kapısı